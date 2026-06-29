Caprichoso e Garantido retornam ao Bumbódromo neste domingo para a última noite do Festival de Parintins; veja o que apresentam

Na terceira noite, o Caprichoso leva à arena o subtema “O Brinquedo da Resistência Canta: Norte Brasil – Chão de Bravos”. Já o Garantido apresenta “Parintins: Terra Encantada”.

O Festival Folclórico de Parintins chega à última noite neste domingo (28), quando Caprichoso e Garantido encerram suas apresentações na arena do Bumbódromo. Os espetáculos concluem os projetos artísticos desenvolvidos pelas agremiações para a edição de 2026.

Neste ano, o Caprichoso defende o tema “Brinquedo que Canta seu Chão”, enquanto o Garantido apresenta “Parintins – Portal do Encantamento”. As apresentações da terceira noite encerram as narrativas construídas pelos bois ao longo da disputa.

Na última noite, o Caprichoso leva à arena o subtema “O Brinquedo da Resistência Canta: Norte Brasil – Chão de Bravos”, e expande sua narrativa para todo o Norte do Brasil, apresentando a região como um território marcado por lutas, coragem e resistência. Já o Garantido apresenta “Parintins, Terra Encantada”, para exaltar a força da cultura amazônica, os saberes tradicionais e a relação dos povos da floresta com o território.

Boi Caprichoso

Na terceira noite, o Caprichoso amplia ainda mais sua narrativa e apresenta a região Norte como parte essencial da formação cultural do Brasil. O espetáculo destaca a Amazônia como território de criação, diversidade e transformação social.

A apresentação reforça que os saberes, as tradições e os modos de vida amazônicos ultrapassam as fronteiras da região e ajudam a construir a identidade brasileira. O boi azul propõe uma reflexão sobre o protagonismo histórico e cultural dos povos da floresta.

Ao longo do espetáculo, o Caprichoso reafirma a arte como ferramenta de conscientização, valorizando a ancestralidade, a preservação ambiental e a resistência dos povos originários e das comunidades tradicionais.

Encerrando o projeto “Brinquedo que Canta seu Chão”, o boi azul apresenta uma celebração da Amazônia como espaço de memória, identidade e futuro, defendendo que o Norte ocupa um papel central na construção do país.

Boi Garantido

Fechando sua participação no festival, o Garantido apresenta “Parintins, Terra Encantada”, espetáculo que transforma a ilha em um grande santuário de fé, tradição e encantamento, celebrando a força da cultura popular amazônica.

A narrativa ganha vida por meio da lenda da grande Sucuri, apresentada como serpente ancestral e guardiã dos povos da Ilha Tupinambarana. O imaginário amazônico conduz a apresentação, reunindo elementos de espiritualidade e ancestralidade.

O espetáculo também presta homenagem às etnias que compõem a história de Parintins, entre elas Sateré-Mawé, Munduruku, Goduí, Paguana, Apokuitara, Konduri, Pocó e Hixkaryana, valorizando as raízes indígenas da região.

Encerrando o tema “Parintins – Portal do Encantamento”, o boi vermelho aposta em uma apresentação marcada pela tradição junina, pelo orgulho de sua ancestralidade e por um espetáculo de cores, música e emoção para fechar a disputa no Bumbódromo.

O Festival de Parintins

A disputa entre Caprichoso e Garantido chega à 59ª edição em 2026 e será realizada em três noites consecutivas no Bumbódromo de Parintins.

Em cada apresentação, os bois têm entre duas horas e duas horas e meia para defender seus projetos artísticos diante dos jurados, que avaliam 21 quesitos divididos entre itens individuais, musicais, cênicos e coletivos.

Ao final das três noites, vence o Festival de Parintins o boi que obtiver a maior pontuação na apuração oficial.

amazonianarede

Por Patrick Marques, Lucas Macedo, g1 AM