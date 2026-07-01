Duas pessoas morrem e um segue desaparecido após naufrágio no interior do Amazonas

Filho do casal sobreviveu ao naufrágio e foi resgatado; bombeiros de Itacoatiara seguem para apoiar buscas.

Duas mulheres morreram e um homem está desaparecido após uma canoa com quatro pessoas afundar durante um temporal na manhã desta terça-feira (30), na zona rural de Silves, no interior do Amazonas. As vítimas foram identificadas como Antônia Rodrigues da Silva, de 69 anos, e Honorina Serrão Viana, de 79. Os corpos foram encontrados por moradores ainda pela manhã.

O idoso Wilson Brito da Silva, de 70 anos, continua desaparecido. Familiares e moradores da região fazem buscas por ele. Moradores e familiares realizam buscas na região.

Segundo informações apuradas pela Rede Amazônica, o grupo saiu da comunidade Vida, em Silves, com destino à comunidade São José do Piquiá, em Itacoatiara. Eles viajavam para resolver questões bancárias na cidade.

O quarto ocupante da embarcação, filho de Wilson e Antônia, sobreviveu. Ele foi resgatado e levado para a sede do município de Silves.

Ainda de acordo com informações da Rede Amazônica, os bombeiros de Itacoatiara estão a caminho do local do naufrágio.

Em nota encaminhada ao g1, o Corpo de Bombeiros informou que mergulhadores estão atuando nas buscas” pelo homem que segue desaparecido.

Ainda segundo a instituição, “o quarto tripulante conseguiu se salvar após nadar cerca de duas horas no rio e encontrar apoio em uma árvore”.

Veja a nota na íntegra:

“Mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) estão atuando, nesta terça-feira (30/6), nas buscas por um homem que desapareceu no Rio Urubu, próximo à comunidade Igarapé Açu, no município de Silves, Amazonas.

Uma embarcação do tipo rabeta desapareceu, por volta das 4h da manhã de hoje, quando seguia em direção ao município de Itacoatiara. Dois homens e duas mulheres estavam no barco.

Os corpos das duas mulheres foram encontrados no início da tarde de hoje, e de um homem segue desaparecido. O quarto tripulante conseguiu se salvar após nadar cerca de duas horas no rio e encontrar apoio em uma árvore. Foi ele quem acionou as autoridades para o início dos trabalhos de busca.”

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Por Liam Cavalcante, Rede Amazônica — Manaus