Exército inaugura Instituto de Pesquisas na Amazônia em Manaus e anuncia investimento de R$ 15 milhões

O instituto vai desenvolver pesquisas voltadas para áreas estratégicas, como a proteção das fronteiras, aliando produção científica à qualificação profissional.

O Exército Brasileiro inaugurou, nesta segunda-feira (29), o Instituto de Pesquisas do Exército na Amazônia (IPEAM). A solenidade contou com a presença do ministro da Defesa, José Mucio Monteiro, e marcou o início de uma nova etapa para a produção científica voltada aos desafios estratégicos da região amazônica.

O instituto funcionará no Centro Regional de Manaus, instalado nas dependências do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam). A proposta é desenvolver pesquisas voltadas para áreas estratégicas, como a proteção das fronteiras, aliando produção científica à qualificação profissional.

A instituição oferecerá cursos de mestrado, doutorado e estágio de pós-doutorado, com foco na formação de pesquisadores e especialistas para atuar em temas de interesse da Amazônia e da defesa nacional.

Durante a cerimônia, o ministro da Defesa, José Mucio Monteiro, destacou a importância da criação do instituto para o desenvolvimento científico e tecnológico do país.

Também foi anunciada a destinação de R$ 15 milhões em recursos federais para a estruturação do instituto. Do total, R$ 10 milhões são provenientes de emendas parlamentares impositivas.

Os recursos serão aplicados na implantação de laboratórios de pesquisas em Inteligência Artificial e Ciências Quânticas. Segundo o senador Eduardo Braga (MDB-AM), os novos espaços serão fundamentais para o avanço das telecomunicações, do monitoramento e de soluções na área energética.

As atividades do instituto serão desenvolvidas em parceria com instituições públicas de ensino do Amazonas. De acordo com o comandante do Instituto Militar de Engenharia (IME), general Juraci Galdino, o início das atividades está previsto para o dia 3 de agosto.

O comandante também informou que serão ofertadas bolsas de estudo e que um edital de chamamento será lançado para selecionar mais 24 alunos.

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Por Naine Carvalho, Rede Amazônica — Manaus