“Reconhecimento de um trabalho contínuo”, afirma Yara sobre liderança do TCE-AM em prêmio de acessibilidade

O reconhecimento ao trabalho de inclusão do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) foi destacado durante a 12ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, na manhã desta quarta-feira (29). Ao comunicar a conquista do primeiro lugar no Ranking de Acessibilidade Digital 2026, a conselheira-presidente Yara Amazônia Lins ressaltou o caráter contínuo das ações desenvolvidas pela Corte.

“Essa conquista representa o reconhecimento de um trabalho contínuo voltado à inclusão. Parabenizo, na pessoa da procuradora Fernanda Cantanhede e do conselheiro Érico Desterro, todos os servidores envolvidos, que têm como principal foco uma sociedade mais inclusiva para todos”, afirmou.

O certificado referente à premiação foi entregue à conselheira-presidente, também nesta quarta-feira (29), pela presidente da Comissão Permanente de Acessibilidade do TCE-AM, procuradora Fernanda Cantanhede, e pelo auditor técnico de controle externo do Ministério Público de Contas (MPC-AM), Kleilson Mota, que representou o Tribunal na solenidade de certificação promovida pelo Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM).

A premiação foi conquistada pelo TCE-AM no último dia 24 de abril, durante cerimônia do projeto Rede PCD, iniciativa do MPAM que avalia os sites de órgãos públicos estaduais e municipais com base em critérios de acessibilidade digital.

Ao comentar a entrega, a procuradora Fernanda destacou que o reconhecimento consolida um conjunto de ações institucionais voltadas à inclusão.

“O certificado reconhece a atuação do Tribunal no desenvolvimento de programas de inclusão da pessoa com deficiência. A Comissão Permanente de Acessibilidade contou com o apoio da Presidência para fortalecer essas iniciativas, que envolvem desde ações internas até a ampliação da acessibilidade digital. A luta pela inclusão é permanente e envolve não apenas aspectos arquitetônicos, mas também comunicacionais, atitudinais e digitais”, afirmou.

Ela também citou avanços recentes da Corte, como a realização do 1º Seminário de Acessibilidade da Região Norte dos Tribunais de Contas e a oferta de curso sobre gestão pública e direitos das pessoas com deficiência.

Ranking de Acessibilidade Digital 2026

A avaliação do ranking integra o projeto Rede PCD e utiliza metodologia desenvolvida em parceria com a plataforma AMAWeb, vinculada à Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), que identifica barreiras de acesso e orienta melhorias nos ambientes digitais.

Na ocasião, o auditor Kleilson Mota destacou que o resultado reflete um esforço institucional contínuo. Segundo ele, o trabalho conjunto entre o TCE-AM e o MPC-AM tem buscado ampliar o acesso da população aos serviços públicos por meio da inclusão digital.

Além do TCE-AM, outras instituições também alcançaram destaque na avaliação, que integra uma estratégia do Ministério Público para promover práticas mais inclusivas, transparentes e eficientes no ambiente digital do estado.

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Texto: Pedro Sousa