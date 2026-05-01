ECP do TCE-AM inicia maio com cursos que conectam gestão, sociedade e futuro

A Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas (ECP/TCE-AM) inicia a programação de maio com uma agenda diversificada de cursos presenciais voltados à qualificação de servidores públicos e da sociedade civil.

A ação está alinhada às diretrizes da gestão da conselheira-presidente Yara Amazônia Lins, que tem priorizado o fortalecimento da atuação pedagógica do Tribunal como forma de orientar, prevenir falhas e qualificar os serviços oferecidos à população.

Nesse contexto, a programação foi estruturada para atender diferentes perfis e áreas de atuação, com conteúdos que dialogam tanto com a administração pública quanto com a sociedade.

O coordenador-geral da ECP, conselheiro Júlio Pinheiro, destaca que a proposta vai além da capacitação técnica.

“A Escola de Contas Públicas segue comprometida em oferecer oportunidades de qualificação que dialoguem com as necessidades da sociedade. São cursos pensados para diferentes públicos, que contribuem para o desenvolvimento profissional e para a melhoria dos serviços públicos.”

Ao longo do mês, a ECP oferta capacitações em áreas como desenvolvimento humano, inteligência emocional e sustentabilidade, em diferentes cidades do Amazonas.

Entre os cursos ofertados, destaca-se “Primeira Infância: Condições de Vida, Educação e Desenvolvimento Humano no Amazonas”, ministrado pela professora Michelle Bissoli, nos dias 7 e 8 de maio, das 13h às 17h, na ECP, com carga horária de 8 horas.

Também compõe a programação o curso “Equilíbrio e Alta Performance: Inteligência Emocional, Foco e Gestão do Tempo na Prática”, conduzido pelo instrutor Raphael H. Cortezão, de 11 a 13 de maio, das 13h às 16h, na ECP, totalizando 9 horas.

Na área ambiental, será realizado o curso “Adaptação Climática e Prevenção Ambiental nos Municípios: os Desdobramentos da COP30”, ministrado pelo jornalista Antônio Ximenes, nos dias 14 e 15 de maio, das 13h às 17h, também na ECP, com carga horária de 8 horas.

As inscrições para todos os cursos estão disponíveis no site da Escola de Contas, em https://ecpvirtual.tce.am.gov.br/.

Além dessas capacitações, a programação de maio reúne diversos outros cursos voltados a diferentes áreas do conhecimento e perfis de público, conforme o calendário pedagógico da Escola

Texto: Adríssia Pinheiro

DICOM TCE-AM