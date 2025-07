Recém-nascido é abandonado e encontrado morto em lixeira na Zona Leste de Manaus

Corpo do bebê foi avistado na madrugada desta sexta-feira (11). Moradores da região relataram que o recém-nascido foi encontrado por uma catadora de lixo.

Um recém-nascido foi abandonado e encontrado morto dentro de um saco plástico na rua Eupalamides, bairro Santa Inês, na Zona Leste de Manaus. O corpo do bebê foi avistado na madrugada desta sexta-feira (11).

Segundo informações da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), moradores da região relataram que o recém-nascido foi encontrado por uma catadora de lixo em uma “lixeira viciada”. De acordo com os policiais, a criança tinha aproximadamente oito meses de gestação.

“Infelizmente me deparei com uma cena lamentável, que choca todos nós. Mesmo sendo policial militar acostumado a ver crimes e atrocidades, chegar e encontrar uma criança morta é de chocar”, destacou o supervisor de área da 30ª Cicom, sargento Endinson Pedrosa.

De acordo com a equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), a criança, que ainda estava com o cordão umbilical, foi colocada viva na sacola e acabou morrendo asfixiada. O corpo do bebê foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que irá usar câmeras de segurança da região para identificar os envolvidos no crime.

Por Lucas Macedo, g1 AM — Manaus