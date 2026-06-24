Atendimento nas unidades de saúde de Manaus será encerrado mais cedo nesta quarta-feira; confira

Mudança ocorre por causa do jogo da Seleção Brasileira pela Copa do Mundo de 2026. Samu, maternidade e emissão de declaração de óbito seguem funcionando normalmente.

As unidades de saúde da rede municipal de Manaus terão o atendimento encerrado mais cedo nesta quarta-feira (24). Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), o expediente será encerrado às 15h devido ao jogo da Seleção Brasileira pela Copa do Mundo 2026.

A mudança vale para as unidades de saúde administradas pela prefeitura. No entanto, os serviços considerados essenciais continuarão funcionando normalmente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) manterá o atendimento 24 horas para casos de urgência e emergência clínica, traumática, psiquiátrica e obstétrica. O serviço pode ser acionado pelo telefone 192.

A Maternidade Municipal Dr. Moura Tapajóz, localizada na avenida Brasil, nº 1.335, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus, também seguirá funcionando em regime de plantão 24 horas.

Já o Centro de Emissão de Declaração de Óbito (Cedo) atenderá em horário normal, das 8h às 18h. Em casos de morte por causa natural ocorrida em domicílio, o serviço pode ser acionado pelo telefone (92) 98842-8437.

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por g1 am