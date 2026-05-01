Programas de bolsas para idiomas e pós-graduação têm resultado divulgado em Manaus; veja como consultar

Listas estarão disponíveis nesta quinta-feira (30) nos sites oficiais dos programas e também no Diário Oficial do Município (DOM).

A Prefeitura de Manaus divulga nesta quinta-feira (30) o resultado geral dos programas Bolsa Pós-Graduação e Bolsa Idiomas para 2026. As listas estarão disponíveis nos sites oficiais dos programas e também no Diário Oficial do Município (DOM).

O resultado é referente ao processo seletivo que oferece bolsas de estudo parciais e integrais em instituições particulares da capital. Os descontos variam entre 50%, 75% e 100%.

A seleção é coordenada pela Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), vinculada à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad).

Ao todo, 3.115 candidatos se inscreveram para o Bolsa Pós-Graduação e 11.872 para o Bolsa Idiomas. Juntos, os programas ofertaram mais de 68 mil vagas.

Como consultar

Os candidatos podem acessar o resultado pelos sites:

Bolsa Pós-Graduação: https://sgbp.manaus.am.gov.br

Bolsa Idiomas: https://sgbi.manaus.am.gov.br

A lista completa também será publicada no Diário Oficial do Município após as 23h.

Próximas etapas

No caso do Bolsa Idiomas, o resultado dos recursos está previsto para o dia 15 de maio. Já o resultado final deve ser divulgado em 15 de junho.

Após a publicação do resultado definitivo, os candidatos aprovados deverão realizar a matrícula para garantir a bolsa. A prefeitura orienta que os selecionados fiquem atentos aos prazos para não perder o benefício.

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Por g1 AM — Manaus