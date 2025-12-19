Queda de avião mata ex-piloto da Nascar Greg Biffle, esposa e filhos

Imagens mostram os destroços de uma aeronave em chamas que caiu durante uma tentativa de pouso

EUA –Um acidente aéreo ocorrido nesta quinta-feira (18) na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, mobilizou autoridades locais deixando sete pessoas mortas. De acordo com a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA), o avião envolvido no acidente é um Cessna C550. Alémdo ex-piloto da Nascar, Greg Biffle, a esposa dele, Cristina, e os dois filhos do casal, Ryder e Emma, ​​estão entre as vítimas, segundo um comunicado de familiares.

Informações publicadas pelo site WBTV News indicam que a aeronave estava registrada em nome do ex-piloto.

Imagens compartilhadas online mostram os destroços de uma aeronave que caiu durante uma tentativa de pouso no aeroporto de Statesville.

Segundo informações divulgadas por autoridades do condado de Iredell, o avião caiu por volta das 10h15 no horário local (12h15 em Brasília). O chefe-adjunto da polícia do condado, Bill Hamby, confirmou o horário do acidente em entrevista à imprensa norte-americana.

O chefe da polícia local, Grant Campbell, declarou que o desastre resultou em “várias mortes”, embora o número exato de vítimas ainda não tenha sido oficialmente confirmado. Também não há, até o momento, detalhes precisos sobre quantas pessoas estavam a bordo da aeronave.

As autoridades seguem apurando as circunstâncias da queda e a identificação das vítimas.

