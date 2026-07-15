Prouni divulga resultado da primeira chamada do segundo semestre

Candidatos já podem consultar a lista de aprovados no site oficial do programa

Brasília – O resultado da primeira chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni) do segundo semestre de 2026 foi divulgado nesta quarta-feira (15). Os candidatos podem consultar a relação dos pré-selecionados no site do Prouni.

Nesta edição, o programa oferece 471.304 bolsas de estudo em instituições privadas de educação superior de todo o país. Do total, 219.725 são bolsas integrais e 251.579 parciais, que arcarão com 50% do valor do curso.

Chamadas

Os estudantes pré-selecionados na primeira chamada deverão comprovar as informações prestadas no momento da inscrição entre os dias 15 e 24 de julho. A etapa é obrigatória para a concessão da bolsa pela instituição de ensino.

O cronograma do processo seletivo prevê ainda a divulgação do resultado da segunda chamada em 5 de agosto. Os candidatos não selecionados poderão manifestar interesse na lista de espera nos dias 26 e 27 de agosto. A divulgação da lista está prevista para 1º de setembro.

Prouni

O Prouni oferece bolsas de estudo a estudantes brasileiros sem diploma de nível superior, para cursarem graduação e cursos sequenciais de formação específica em instituições particulares de ensino superior.

As bolsas são de dois tipos: integrais (cobrem todo o valor da mensalidade do curso) e parciais (cobrem a metade do valor da mensalidade)

Enem

A seleção foi destinada a estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 ou 2025, obtiveram média mínima de 450 pontos nas cinco provas e nota superior a zero na redação.

Para fins de classificação, foi considerada a edição do exame em que o participante alcançou a melhor média.

Confira o cronograma completo do Prouni 2026/2:

Inscrições: 7 a 10 de julho

Resultado da 1ª chamada: 15 de julho

Comprovação das informações da inscrição dos pré-selecionados na 1ª chamada: 15 a 24 de julho

Resultado da 2ª chamada: 5 de agosto

Comprovação das informações da inscrição dos pré-selecionados na 2ª chamada: 5 a 14 de agosto

Lista de espera: 26 e 27 de agosto

Resultado da lista de espera: 1º de setembro

Comprovação das informações da inscrição dos pré-selecionados em lista de espera: 1º a 14 de setembro

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Agência Brasil Portal d24am