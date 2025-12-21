Programa de energia solar leva capacitação técnica a comunidades ribeirinhas do AM

Por
redação Amazonia na Rede II
-
Projeto é realizado em parceria com o Senai, com apoio do Centro Internacional de Tecnologia de Software (CITS) e da Suframa — Foto: Divulgação

Iniciativa investe mais de R$ 1,1 milhão e vai capacitar 320 ribeirinhos em energia solar no estado.

Um programa educacional especializado em energia solar, desenvolvido pela BYD Indústria de Baterias LTDA, está levando capacitação técnica a comunidades ribeirinhas fora da região metropolitana de Manaus. A iniciativa integra os investimentos da empresa em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) voltados à região Norte e soma mais de R$ 1,1 milhão destinados ao fortalecimento da qualificação profissional e ao avanço tecnológico local.

O projeto é realizado em parceria com o Senai, com apoio do Centro Internacional de Tecnologia de Software (CITS) e da Suframa, e tem como foco a inclusão produtiva e o desenvolvimento socioeconômico de comunidades que enfrentam limitações de acesso à energia elétrica.

Ao todo, 320 alunos serão capacitados em 16 turmas, a bordo da embarcação Samaúma, barco-escola do Senai.

A formação abrange sistemas fotovoltaicos, inversores de frequência, fundamentos da Indústria 4.0, eletricidade, tecnologia da informação, saúde e segurança, sustentabilidade e aplicações práticas da energia solar, preparando os alunos para atuar em um mercado em expansão e considerado estratégico para o país.

“A energia solar é mais do que uma solução tecnológica. Em regiões isoladas, ela se torna essencial para garantir autonomia, desenvolvimento e oportunidades reais”, afirmou Tyler Li, presidente da BYD no Brasil.

Para o diretor regional do Senai no Amazonas, Rogério Azevedo, a iniciativa moderniza e fortalece a atuação histórica da instituição na região.

“Com mais de 45 anos de experiência com os barcos-escola, poder ampliar esse trabalho com foco em novas tecnologias reforça nosso compromisso com a formação profissional e o desenvolvimento da Amazônia”, destacou.

Além da qualificação, o programa também avalia soluções de energia off-grid com baterias de lítio, capazes de oferecer fornecimento energético independente da rede convencional, tecnologia considerada adequada à realidade ribeirinha, que enfrenta desafios de infraestrutura elétrica.

amazonianarede
Por g1 AM

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.