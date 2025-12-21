Programa de energia solar leva capacitação técnica a comunidades ribeirinhas do AM

Iniciativa investe mais de R$ 1,1 milhão e vai capacitar 320 ribeirinhos em energia solar no estado.

Um programa educacional especializado em energia solar, desenvolvido pela BYD Indústria de Baterias LTDA, está levando capacitação técnica a comunidades ribeirinhas fora da região metropolitana de Manaus. A iniciativa integra os investimentos da empresa em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) voltados à região Norte e soma mais de R$ 1,1 milhão destinados ao fortalecimento da qualificação profissional e ao avanço tecnológico local.

O projeto é realizado em parceria com o Senai, com apoio do Centro Internacional de Tecnologia de Software (CITS) e da Suframa, e tem como foco a inclusão produtiva e o desenvolvimento socioeconômico de comunidades que enfrentam limitações de acesso à energia elétrica.

Ao todo, 320 alunos serão capacitados em 16 turmas, a bordo da embarcação Samaúma, barco-escola do Senai.

A formação abrange sistemas fotovoltaicos, inversores de frequência, fundamentos da Indústria 4.0, eletricidade, tecnologia da informação, saúde e segurança, sustentabilidade e aplicações práticas da energia solar, preparando os alunos para atuar em um mercado em expansão e considerado estratégico para o país.

“A energia solar é mais do que uma solução tecnológica. Em regiões isoladas, ela se torna essencial para garantir autonomia, desenvolvimento e oportunidades reais”, afirmou Tyler Li, presidente da BYD no Brasil.

Para o diretor regional do Senai no Amazonas, Rogério Azevedo, a iniciativa moderniza e fortalece a atuação histórica da instituição na região.

“Com mais de 45 anos de experiência com os barcos-escola, poder ampliar esse trabalho com foco em novas tecnologias reforça nosso compromisso com a formação profissional e o desenvolvimento da Amazônia”, destacou.

Além da qualificação, o programa também avalia soluções de energia off-grid com baterias de lítio, capazes de oferecer fornecimento energético independente da rede convencional, tecnologia considerada adequada à realidade ribeirinha, que enfrenta desafios de infraestrutura elétrica.

amazonianarede

Por g1 AM