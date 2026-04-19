Comércio de Manaus tem horário reduzido no feriado de Tiradentes; veja o que abre e o que fecha

Horários foram divulgados pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas e valem para a próxima segunda-feira (21).

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas divulgou os horários de funcionamento do comércio em Manaus para o feriado de Dia de Tiradentes. As mudanças valem para a próxima segunda-feira (21) e ocorrem por conta do feriado nacional.

No Centro da cidade, o funcionamento do comércio varejista e atacadista será reduzido, com horário sugerido das 8h às 12h.

Nos shoppings, o funcionamento será diferenciado, com horários variados entre lojas, praças de alimentação e serviços.

No Shopping Grande Circular, todas as operações funcionam das 10h às 22h.

O Manaus Via Norte terá lojas âncora abertas das 12h às 21h; lojas e quiosques, das 14h às 21h; praça de alimentação, das 12h às 21h; supermercado, das 7h às 21h; e cinema conforme a programação.

No Manaus Plaza Shopping, lojas e quiosques funcionam das 14h às 20h; praça de alimentação, das 12h às 21h; academia, das 8h às 18h; supermercados, das 8h às 20h; e cinema conforme a programação.

O Manauara Shopping e o Amazonas Shopping terão todas as operações abertas das 10h às 22h. No Amazonas Shopping, o supermercado funciona das 8h às 22h e a academia, das 8h às 17h.

Já o Shopping Ponta Negra terá lojas âncoras e megalojas abertas das 12h às 21h; demais lojas e quiosques, das 14h às 21h; praça de alimentação e lazer, das 12h às 22h; e cinema conforme a programação.

No Millennium Shopping, lojas e quiosques funcionam das 14h às 20h; praça de alimentação, das 12h às 20h; e o cinema abre a partir das 13h30.

O Studio 5 Shopping terá praça de alimentação das 12h às 21h; lojas âncora e quiosques, das 14h às 21h; academia Cia Athletica, das 8h às 20h; e Amazon Bowling a partir das 15h.

No Shopping São José, lojas e quiosques funcionam das 10h às 16h, e a praça de alimentação, das 12h às 16h.

O Sumaúma Park Shopping abre todas as operações das 12h às 21h.

Já o Shopping Cidade Leste e o Shopping Cecomiz funcionam das 9h às 18h.

amazonianarede

Por g1 AM