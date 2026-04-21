Abastecimento de água será interrompido em áreas de Manaus na quinta (23); veja pontos afetados

Serviço será realizado pela concessionária Águas de Manaus, entre 6h e 8h, para a execução de um trabalho elétrico preventivo na Estação de Tratamento de Água Mauazinho.
Uma manutenção programada na Estação de Tratamento de Água Mauazinho vai deixar áreas da Zona Leste de Manaus sem abastecimento na manhã desta quinta-feira (23). O serviço será realizado pela concessionária Águas de Manaus, entre 6h e 8h, para a execução de um trabalho elétrico preventivo na unidade. Veja abaixo os locais afetados.
Durante o período, o sistema será temporariamente desligado, o que causará a interrupção no fornecimento de água nas áreas atendidas pela estação. A previsão é que o abastecimento comece a ser normalizado ainda na tarde do mesmo dia, após a conclusão da manutenção.
Segundo a empresa, o abastecimento de locais essenciais, como hospitais, Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e escolas, será monitorado. Caso necessário, carros-pipa serão disponibilizados para atender essas unidades.
A concessionária orienta que os moradores façam uso consciente da água e, se possível, reservem o recurso para o período da interrupção.
Áreas afetadas:
Mauazinho
Parque Mauá
Comunidade Bom Jardim
Conjunto Acácias
Conjunto Atílio Andreazza
Conjunto Eliza Miranda
Conjunto Nova República
Distrito Industrial
Vila Buriti
Vila Felicidade
amazonianarede
Por g1 AM