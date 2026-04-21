Interdição em trecho do complexo Rei Pelé começa nesta segunda em Manaus; veja desvios

De acordo com a Prefeitura de Manaus, a interdição segue também na terça-feira (21). A escolha do período leva em conta o feriado prolongado, para reduzir impactos no trânsito.

A passagem subterrânea do complexo viário Rei Pelé, na Zona Norte de Manaus, começa a ser parcialmente interditada nesta segunda-feira (20) para obras de drenagem. De acordo com a Prefeitura de Manaus, a interdição segue também na terça-feira (21) e atinge o trecho que liga a Avenida Itaúba à Avenida Camapuã, no sentido bairro Cidade Nova.

Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), o serviço é necessário para manutenção da rede de drenagem, com o objetivo de melhorar o escoamento da água da chuva e aumentar a segurança no local.

Os trabalhos serão realizados das 8h30 às 18h. A escolha do período leva em conta o feriado prolongado, para reduzir impactos no trânsito.

Como alternativa, motoristas podem usar a rotatória do complexo viário para acessar a Avenida Camapuã.

O IMMU orienta que os condutores redobrem a atenção, respeitem a sinalização e planejem o trajeto com antecedência.

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Por g1 AM — Manaus