Primeiro relacionamento de Endrick teria terminado por pressão familiar, diz jornal

Depois de uma semana recheada de polêmicas envolvendo a mãe de Endrick e o relacionamento atual do jogador, algumas suposições começaram a surgir a respeito do primeiro namoro da joia do Palmeiras. Segundo o jornal ‘Extra’, este teria terminado por pressão familiar do atleta.

Antes de estrear no profissional do Verdão, Endrick viveu um relacionamento com Lara Hernandes, de 20 anos, até setembro de 2022. Entretanto, o término inesperado teria acontecido após pressão – tanto da família quanto do staff de Endrick.

Quando romperam, Lara Hernandes chegou a se manifestar nas redes sociais com uma mensagem de término após o ocorrido, que deu a entender que sofreu algumas influências.

– Infelizmente, nada é como queremos e eu só sei que te amei de verdade esse tempo todo, o mais triste é terminar do jeito que temos que terminar – escreveu na época.

Em abril de 2023, Endrick chegou a dar um carro de presente para a garota. Hoje, ao que tudo indica, Lara estaria vivendo um namoro com outro jogador do Palmeiras. No caso, Luighi Henriy, do Sub-17 do Verdão.

amazonianarede

Lance!