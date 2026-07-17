Polícia é acionada após suposto artefato explosivo ser encontrado próximo a escola

Equipe do Grupo Marte foi acionada por volta das 5h30 pelo Ciops após a localização de um objeto suspeito no interior da unidade de ensino.

O Grupo de Manejo de Artefatos Explosivos (Marte), da Polícia Militar, foi acionado na manhã desta quinta-feira (16) para averiguar um suposto artefato explosivo nas Escola Municipal Armando de Souza Mendes, no bairro São José, Zona Leste de Manaus. A unidade chegou a ser evacuada por precaução.

A equipe do Grupo Marte foi acionada por volta das 5h30, por meio do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), e realizou os procedimentos de segurança para identificar e desativar o objeto.

Segundo a Polícia Militar, após a intervenção da equipe, o artefato foi desativado e os vestígios recolhidos para perícia.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) informou que o objeto não estava dentro da escola, mas na área externa da unidade. De acordo com a Secretaria, tratava-se de um acessório pirotécnico utilizado como parte da coreografia da dança do cangaço.

Ainda segundo a Semed, um grupo cultural utiliza a escola para ensaios e, após uma das atividades, o acessório foi descartado na área externa da unidade.

A secretaria informou que, após a verificação realizada pelas equipes de segurança, as atividades na Escola Municipal Armando de Souza Mendes seguem normalmente.

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Por g1 AM — Manaus