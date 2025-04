Pedra usada por idosa para segurar a porta durante anos vale R$ 5,6 milhões

Considerada uma das maiores pepitas de âmbar já encontradas, foi vendida pelos herdeiros romenos

Romênia – Uma das maiores pepitas de âmbar já encontradas foi usada durante anos por uma idosa na Romênia apenas para travar a sua porta. A pedra de 3,5 kg foi encontrada no leito de um riacho no sudeste do país por uma senhora, que a levou para casa e passou a utilizá-la.

Segundo o jornal El País, a descoberta dela acabou sendo um dos maiores pedaços intactos de âmbar do mundo e atualmente, a pedra está avaliada em U$ 1 milhão (cerca de R$ 5,6 milhões).

O âmbar é resina de árvore de milhões de anos atrás. Com o tempo, essa substância altamente viscosa se fossiliza, transformando-se em um material duro, de tonalidade quente, e é reconhecida como uma pedra preciosa.

Na Romênia, alguns pedaços de âmbar podem ser encontrados nos arredores da vila de Colți, em depósitos de arenito nas margens do rio Buzău, onde a extração ocorre desde de 1920.

A idosa que encontrou essa pepita de âmbar do tipo “rumanita” vivia em Colți, onde a peça permaneceu cumprindo a função de segurar a porta.

Segundo a família, quando a casa foi invadida por ladrões, eles não perceberam a preciosidade da pedra.

Herança da família

Após a morte da mulher, em 1991, o parente que herdou sua casa passou a suspeitar que o batente de porta pudesse valer mais do que aparentava. Ao descobrir o que realmente tinha em mãos, ele vendeu o âmbar para o Estado romeno, que então encaminhou a peça para ser avaliada por especialistas do Museu de História de Cracóvia, na Polônia.

Segundo esses especialistas, o âmbar negociado pelo herdeiro da idosa tem entre 38 e 70 milhões de anos.

O diretor do Museu Provincial de Buzău, Daniel Costache, apontou que a pedra significa uma grande contribuição científica para o país.

“Sua descoberta representa uma grande importância tanto em nível científico quanto museológico”, afirmou.

Classificada como tesouro nacional da Romênia, a pepita está em exibição no Museu Provincial de Buzău, no mesmo condado onde foi encontrada, desde de 2022.

amazonianarede

Do R7 Portal d24am