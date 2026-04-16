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Irã diz que multiplicou por dez fabricação de drones após ataque dos EUA

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redação Amazonia na Rede II
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(Foto: Reprodução/Fars) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/mundo/ira-diz-que-multiplicou-por-dez-fabricacao-de-drones-apos-ataque-dos-eua/

Em junho do ano passado, governo Trump montou estratégia com bombardeiros para destruir bunkers de Fordow, Natanz e Isfahan

Irã – O Irã afirmou nesta quinta-feira (16) que ampliou em dez vezes a produção de drones de ataque militar nos últimos meses. Os aiatolás multiplicaram a produção após um ataque dos Estados Unidos às instalações nucleares de Fordow, Natanz e Isfahan em junho do ano passado.

A informação é do vice-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Iranianas, Brigadeiro-General Alireza Sheikh, em entrevista à agência estatal de notícias Fars.

Em meio à guerra entre Irã e EUA, Sheikh reiterou que a decisão valeu a pena porque desestabilizou as estratégias de defesa do inimigo, de modo que “nossos mísseis de precisão atingem seus alvos com exatidão”.

Em junho de 2025, após os ataques, o presidente americano, Donald Trump, comemorou: “As principais instalações de enriquecimento nuclear do Irã foram completa e totalmente destruídas”.

“Nosso objetivo era destruir a capacidade de enriquecimento nuclear do Irã e pôr fim à ameaça nuclear representada pelo Estado número 1 do mundo em apoio ao terrorismo”, completou.

Tecnologia iraniana

A agência destaca que especialistas e técnicos militares iranianos fizeram progressos substanciais nos últimos anos na fabricação de uma ampla gama de equipamentos nacionais, tornando as forças armadas autossuficientes na área de armamentos.

O brigadeiro-general afirmou que as Forças Armadas iranianas estão preparadas para qualquer cenário possível no futuro, depois de aprender com os eventos passados.

“Hoje, podemos dizer que a República Islâmica do Irã criou uma nova literatura na área de defesa e segurança”, encerrou.

amazonainarede
Do R7 Portal d24am

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