Papai Noel ribeirinho leva presentes à comunidades da Amazônia há 27 anos

Festa reuniu brincadeiras tradicionais e muita música. Mais de 400 crianças foram beneficiadas na atividade realizada no sábado (20).

O projeto “Amigos do Papai Noel”, criado há 27 anos, levou neste sábado (20) a magia do Natal para comunidades ribeirinhas de Manaus e municípios vizinhos. Crianças receberam presentes e celebraram a chegada do Papai Noel, que chegou de barco.

Ele enfrentou escadas, passarelas e até barrancos escorregadios para cumprir a missão. A festa reuniu brincadeiras tradicionais e muita música. Na primeira comunidade visitada, cerca de 400 crianças ganharam presentes e aproveitaram a presença do bom velhinho.

Na segunda parada do dia, os “Amigos do Papai Noel” foram recebidos por crianças que chegaram de canoa para não perder a visita especial.

O projeto é mantido por doações e tem como objetivo levar alegria a famílias em situação de vulnerabilidade.

Ao todo, pelo menos 50 voluntários participam da ação. Entre eles está Geraldo, contador que já soma 25 anos como ajudante do Papai Noel.

“Se você souber o que o outro está passando voce vai se colocar no lugar dele e ajudar”

A viagem dura o dia inteiro e percorre diferentes comunidades ribeirinhas. O resultado é visto nos sorrisos iluminados das crianças, considerados pelos organizadores como o maior presente do Natal amazônico.

“Esse é um presente até pra gente. Estamos aqui pra trazer o sorriso pra criançada”, disse Denise Kasama, coordenadora da iniciativa.

Por Daniela Branches, Rede Amazônica, g1 AM