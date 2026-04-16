Palestra magna aborda sobrecarga, identidade e resiliência feminina em solenidade no TCE-AM

A programação da Solenidade de Outorga da Medalha de Honra ao Mérito à Mulher, realizada nesta quinta-feira (16), no Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), foi encerrada, pela manhã, com a palestra magna da psicanalista Eliane Martins, que abordou temas ligados à identidade, força emocional e trajetória feminina.

Com o tema “A Força da Mulher que Permanece”, a palestrante Eliane Martins conduziu reflexões sobre os desafios enfrentados pelas mulheres ao longo da vida, especialmente no que diz respeito à sobrecarga emocional e às múltiplas responsabilidades assumidas no cotidiano.

“Vocês estão aqui porque permaneceram. Mesmo cansadas, continuaram”, afirmou, ao se dirigir às homenageadas presentes na solenidade.

A psicanalista também compartilhou experiências pessoais, incluindo a perda do marido logo após o nascimento do filho, episódio que, segundo ela, marcou sua trajetória e reforçou a necessidade de resiliência diante das adversidades.

Ao longo da palestra, a especialista abordou ainda conceitos relacionados ao empoderamento feminino, defendendo uma perspectiva centrada na identidade e no autoconhecimento. “A mulher não precisa provar o seu valor. Ela já tem valor”, disse.

Outro ponto destacado foi a importância das decisões individuais no processo de transformação pessoal. “Crescimento não começa quando você sente. Começa quando você decide”, pontuou.

Encerrando a apresentação, Eliane Martins reforçou a importância do posicionamento feminino e da construção de legado, incentivando as participantes a refletirem sobre suas escolhas e trajetórias.

“O mundo não precisa de mulheres mais fortes, precisa de mulheres verdadeiras”, concluiu.

A palestra integrou a programação da solenidade, evento idealizado pela conselheira-presidente Yara Amazônia Lins e que celebrou os dois anos da Ouvidoria da Mulher do TCE-AM, homenageando mulheres com atuação relevante na sociedade.

Texto: Pedro Sousa

DICOM TCE-AM