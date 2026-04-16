TCE-AM homenageia personalidades femininas e celebra dois anos da Ouvidoria da Mulher

A força coletiva das mulheres e o reconhecimento de trajetórias marcadas por resistência e protagonismo deram o tom da solenidade realizada nesta quinta-feira (16) no Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM). O evento celebrou os dois anos da Ouvidoria da Mulher e promoveu a entrega da Medalha de Honra ao Mérito à Mulher a dezenas de homenageadas.

A abertura foi conduzida pela idealizadora do evento, conselheira-presidente Yara Amazônia Lins.

A cerimônia também marcou o fortalecimento institucional da Ouvidoria da Mulher, criada no biênio 2024–2025, consolidando-se como canal de escuta e acolhimento dentro da Corte.

Durante a solenidade, um dos momentos de destaque foi a exibição da mensagem da ativista Maria da Penha, que ressaltou a importância de iniciativas voltadas ao reconhecimento feminino.

“Reconhecer mulheres que fazem a diferença na sociedade é também fortalecer a luta por mais respeito e dignidade”, afirmou, ao destacar o papel das instituições no acolhimento de vítimas e promoção de direitos.

Representando as homenageadas, a subprocuradora-geral da República, Ana Borges Coelho dos Santos, fez um discurso centrado na ideia de coletividade como força transformadora.

“Unidas, somos um grupo muito forte. A nossa força está no coletivo, não apenas na individualidade”, afirmou, ao lembrar que conquistas históricas das mulheres, como o direito ao voto, foram resultado de mobilização conjunta.

Na mesma linha, a secretária de Estado das Cidades e Territórios, Renata Queiroz Pinto, destacou o avanço da presença feminina na gestão pública e os desafios ainda enfrentados. “Muitas mulheres precisaram trabalhar mais, provar mais e enfrentar desconfiança para ocupar espaços historicamente masculinos. Ainda assim, seguimos abrindo caminhos”, disse.

A programação incluiu ainda a entrega das medalhas para reconhecer mulheres com atuação relevante na sociedade, e seguiu ao longo do dia com atividades da Ouvidoria da Mulher, como apresentação de projetos e roda de conversa.

Encerrando a programação da manhã, o evento contou com a palestra magna da psicanalista Eliane Martins, com o tema “A Força da Mulher que Permanece”, conectando os discursos institucionais a uma abordagem voltada ao desenvolvimento emocional e à identidade feminina.

Confira a lista das agraciadas por ordem alfabética:

Adriana Cuoco Portugal

Ana Borges Coelho dos Santos

Ana Lucia Carvalho

Anabel Vitória Pereira Mendonça de Souza

Andrea Melo Moutinho da Costa

Andreza Raquel de Brito Lima

Anete Jeane Marques Ferreira

Beatriz de Castro e Costa (Baby Rizzato)

Carla Maria Santos dos Reis

Cileide Moussallem

Claudia Lima Gusmão

Cleise Angela de Moraes Fontes

Cristina Machado da Costa e Silva

Daniela Lima Barbalho

Danielle de Meneses Oliveira Mady

Eliana Calmon Alves

Elissandra Monteiro Freire Alvares

Elizângela Lima Costa Marinho

Eunice Michiles

Evelyn Freire de Carvalho

Huguette Saunders Fernandes Santos

Izabelle Fontenelle Almeida

Joana Darc Cordeiro de Lima

Joseanes Lima dos Santos

Karla de Holanda Lobo

Lucia Clara Gil de Brito Campbell Marques

Luiza Cristina Nascimento da Costa

Maria Cláudia Magro

Maria da Penha

Maria das Graças Pessoa Figueiredo

Maria de Jesus Lins Guimarães

Maria do Carmo Seffair

Milena de Paiva Milon

Milene Dias da Cunha

Mirza Telma de Oliveira Cunha

Naluh Maria Lima

Nejmi Abdel Aziz

Paula Amles Ribeiro Rodrigues Barreiros

Rebeca Rodrigues de Andrade

Regina Célia Barbosa Sodré Fernandes

Renata Queiroz Pinto

Rosa Maria Pires Weber

Silvia Abdala Tuma

Simone Soares de Souza

Symonne Magalhães

Thaísa Coelho Cidade

Thaisse Craveiro de Souza Oliveira

Therezinha de Jesus Santos

Texto: Pedro Sousa

DICOM TCE-AM