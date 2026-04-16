TCE-AM homenageia personalidades femininas e celebra dois anos da Ouvidoria da Mulher

A força coletiva das mulheres e o reconhecimento de trajetórias marcadas por resistência e protagonismo deram o tom da solenidade realizada nesta quinta-feira (16) no Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM). O evento celebrou os dois anos da Ouvidoria da Mulher e promoveu a entrega da Medalha de Honra ao Mérito à Mulher a dezenas de homenageadas.
A abertura foi conduzida pela idealizadora do evento, conselheira-presidente Yara Amazônia Lins.
A cerimônia também marcou o fortalecimento institucional da Ouvidoria da Mulher, criada no biênio 2024–2025, consolidando-se como canal de escuta e acolhimento dentro da Corte.
Durante a solenidade, um dos momentos de destaque foi a exibição da mensagem da ativista Maria da Penha, que ressaltou a importância de iniciativas voltadas ao reconhecimento feminino.
“Reconhecer mulheres que fazem a diferença na sociedade é também fortalecer a luta por mais respeito e dignidade”, afirmou, ao destacar o papel das instituições no acolhimento de vítimas e promoção de direitos.
Representando as homenageadas, a subprocuradora-geral da República, Ana Borges Coelho dos Santos, fez um discurso centrado na ideia de coletividade como força transformadora.
“Unidas, somos um grupo muito forte. A nossa força está no coletivo, não apenas na individualidade”, afirmou, ao lembrar que conquistas históricas das mulheres, como o direito ao voto, foram resultado de mobilização conjunta.
Na mesma linha, a secretária de Estado das Cidades e Territórios, Renata Queiroz Pinto, destacou o avanço da presença feminina na gestão pública e os desafios ainda enfrentados. “Muitas mulheres precisaram trabalhar mais, provar mais e enfrentar desconfiança para ocupar espaços historicamente masculinos. Ainda assim, seguimos abrindo caminhos”, disse.
A programação incluiu ainda a entrega das medalhas para reconhecer mulheres com atuação relevante na sociedade, e seguiu ao longo do dia com atividades da Ouvidoria da Mulher, como apresentação de projetos e roda de conversa.
Encerrando a programação da manhã, o evento contou com a palestra magna da psicanalista Eliane Martins, com o tema “A Força da Mulher que Permanece”, conectando os discursos institucionais a uma abordagem voltada ao desenvolvimento emocional e à identidade feminina.
Confira a lista das agraciadas por ordem alfabética:
Adriana Cuoco Portugal
Ana Borges Coelho dos Santos
Ana Lucia Carvalho
Anabel Vitória Pereira Mendonça de Souza
Andrea Melo Moutinho da Costa
Andreza Raquel de Brito Lima
Anete Jeane Marques Ferreira
Beatriz de Castro e Costa (Baby Rizzato)
Carla Maria Santos dos Reis
Cileide Moussallem
Claudia Lima Gusmão
Cleise Angela de Moraes Fontes
Cristina Machado da Costa e Silva
Daniela Lima Barbalho
Danielle de Meneses Oliveira Mady
Eliana Calmon Alves
Elissandra Monteiro Freire Alvares
Elizângela Lima Costa Marinho
Eunice Michiles
Evelyn Freire de Carvalho
Huguette Saunders Fernandes Santos
Izabelle Fontenelle Almeida
Joana Darc Cordeiro de Lima
Joseanes Lima dos Santos
Karla de Holanda Lobo
Lucia Clara Gil de Brito Campbell Marques
Luiza Cristina Nascimento da Costa
Maria Cláudia Magro
Maria da Penha
Maria das Graças Pessoa Figueiredo
Maria de Jesus Lins Guimarães
Maria do Carmo Seffair
Milena de Paiva Milon
Milene Dias da Cunha
Mirza Telma de Oliveira Cunha
Naluh Maria Lima
Nejmi Abdel Aziz
Paula Amles Ribeiro Rodrigues Barreiros
Rebeca Rodrigues de Andrade
Regina Célia Barbosa Sodré Fernandes
Renata Queiroz Pinto
Rosa Maria Pires Weber
Silvia Abdala Tuma
Simone Soares de Souza
Symonne Magalhães
Thaísa Coelho Cidade
Thaisse Craveiro de Souza Oliveira
Therezinha de Jesus Santos
Texto: Pedro Sousa
DICOM TCE-AM