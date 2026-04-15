Palestra magna sobre relações e identidade feminina será destaque em evento no TCE-AM

A programação do evento promovido pelo Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) em celebração ao segundo ano da Ouvidoria da Mulher terá como um dos principais destaques a palestra magna da psicanalista Eliane Martins, reconhecida nacionalmente por sua atuação no desenvolvimento emocional e comportamental de mulheres e casais.

Com o tema “A Força da Mulher que Permanece”, a palestra integra a solenidade de outorga da Medalha de Honra ao Mérito à Mulher, marcada para o próximo dia 16 de abril, no auditório da Corte.

A especialista atua há mais de 15 anos com psicanálise e é focada em relacionamentos, trabalhando questões ligadas à identidade, inteligência emocional e construção de vínculos. Com forte presença digital, alcança diariamente centenas de milhares de pessoas com conteúdos voltados ao desenvolvimento pessoal e posicionamento feminino.

Além da formação em psicanálise, Eliane também possui atuação como mentora e palestrante, com abordagem que integra escuta clínica e estratégias práticas de transformação comportamental. Sua linha de trabalho é centrada na compreensão de padrões emocionais e na ressignificação de experiências, com foco na construção de relações mais saudáveis.

O evento foi anunciado pela conselheira-presidente Yara Amazônia Lins, que destacou o caráter institucional da iniciativa, voltada ao reconhecimento do papel das mulheres na sociedade.

“Convido a todos para a solenidade de outorga da medalha de honra ao mérito à mulher, evento promovido por este tribunal em comemoração ao segundo ano de criação da Ouvidoria da Mulher. Será um evento de reconhecimento e valorização não apenas das mulheres homenageadas, mas de todas aquelas que diariamente constroem uma sociedade mais justa, sensível e equilibrada”, disse.

A programação terá início às 9h, com a entrega das medalhas a mulheres de diferentes áreas de atuação. No período da tarde, o evento segue com a apresentação de projetos desenvolvidos pela Ouvidoria da Mulher, como “Icamiabas” e “Cunhatãs e Curumins da igualdade”, além de uma roda de conversa.

Criada durante o biênio 2024–2025, a Ouvidoria da Mulher consolidou-se como um canal institucional de escuta e acolhimento, voltado ao fortalecimento de pautas relacionadas à equidade de gênero. A medalha, nesse contexto, funciona como instrumento de reconhecimento a trajetórias femininas com impacto social.

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Texto: Pedro Sousa

DICOM TCE-AM