“Dar voz é missão”: Yara Lins enaltece mulheres durante outorga da Medalha de Honra ao Mérito no TCE-AM

Nesta quinta-feira (16), o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) reuniu, em uma mesma programação, a entrega da Medalha de Honra ao Mérito à Mulher e a celebração dos dois anos da Ouvidoria da Mulher, em um momento voltado ao reconhecimento e ao fortalecimento da atuação feminina.

Ao abrir a solenidade, a conselheira-presidente Yara Amazônia Lins conduziu o tom do encontro ao resgatar a trajetória das mulheres ao longo da história e situar esse percurso no contexto institucional.

“Ao longo do tempo, foram as mulheres que sustentaram os lares, preservaram culturas, resistiram à violência, educaram gerações e, muitas vezes em silêncio, ajudaram a construir a trajetória da humanidade”.

A presidente destacou que a celebração reflete esse legado ao reunir reconhecimento público e estrutura voltada ao acolhimento dentro da Corte, ao afirmar que “é sob esse espírito que se reverte o evento de hoje, marcado por dois momentos significativos”.

Nesse contexto, a Ouvidoria da Mulher foi apontada como um dos principais canais institucionais de atendimento e encaminhamento de demandas, sendo definida por ela como “instrumento vitorioso que reforça o compromisso desta Corte de Contas com a proteção a valorização e a dignidade feminina”.

Ao abordar os desafios ainda enfrentados pelas mulheres, Yara ressaltou que, apesar dos avanços, a realidade ainda segue marcada por desigualdades. “Essa herança vive em cada uma de nós, porque, apesar dos avanços conquistados, ainda é um desafio ser mulher em nosso país.”

A presidente também reforçou o papel das instituições na garantia de direitos e no fortalecimento de espaços de acolhimento e manifestação.

“Quando uma mulher é oprimida, a primeira coisa que tentam silenciar é a sua voz. Nossa missão, portanto, é devolvê-la”, afirmou.

Nesse ponto, ela sintetizou a mensagem central do evento ao destacar que “dar voz é missão”, reforçando a importância de iniciativas que acolham, orientem e fortaleçam mulheres em diferentes contextos.

A solenidade reuniu autoridades, homenageadas e representantes da sociedade civil, consolidando o evento como espaço de reconhecimento e fortalecimento das políticas voltadas às mulheres no âmbito institucional.

Texto: Adríssia Pinheiro

DICOM TCE-AM