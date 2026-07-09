Fifa reforça VAR para França e Marrocos na Copa do Mundo; veja mudanças

O jogo desta quinta-feira (9) entre França e Marrocos é o primeiro válido pelas quartas de final da Copa do Mundo

EUA – A partida entre França e Marrocos pelas quartas de final da Copa do Mundo contará com uma alteração na estrutura de arbitragem de vídeo. A Fifa decidiu ampliar a equipe do VAR para o confronto desta quinta-feira (9), com profissionais de apoio presentes no estádio.

A mudança inclui a participação de um árbitro assistente de vídeo (AVAR) e um suplente da função trabalhando diretamente no local da partida. A medida foi adotada para aumentar a segurança do sistema e reduzir possíveis problemas técnicos durante o jogo.

Em outras partidas, integrantes da equipe de vídeo costumam atuar de forma remota na Sala de Operações de Vídeo, localizada no Centro Internacional de Transmissão, em Dallas. Para o duelo entre as seleções, a entidade optou por uma estrutura mais próxima do campo devido à importância da partida.

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Por D24 Portal d24am