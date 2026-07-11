Mata-mata da Copa 2026 elimina seleções em sequência e reduz o número de jogos diários

Com eliminações diretas, cada partida passa a definir o futuro das seleções na disputa pelo título mundial

A Copa do Mundo de 2026 entra em um novo ritmo com o avanço do mata-mata, fase em que cada partida define permanência ou eliminação imediata. Com isso, o resultado dos jogos de hoje passa a ter impacto direto na formação das próximas fases, reduzindo diariamente o número de seleções ainda vivas na disputa pelo título.

Fase eliminatória muda dinâmica do calendário

Segundo informou a FIFA, a edição de 2026 é a primeira com 48 seleções e 104 partidas, o que ampliou a duração da competição e criou uma etapa inédita de 32 avos de final antes das oitavas. A partir desse ponto, o torneio deixa para trás a lógica da fase de grupos e passa a funcionar em jogos únicos, sem margem para recuperação em caso de derrota.

De acordo com o calendário oficial da entidade, o mata-mata começa logo após o fim da primeira fase e segue em sequência até a final, marcada para 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Menos jogos, mais peso em cada decisão

Com o avanço das fases eliminatórias, a quantidade de partidas por dia diminui progressivamente. Depois de uma fase de grupos com rodadas cheias e jogos simultâneos, o torneio passa a concentrar confrontos mais espaçados, mas com peso esportivo muito maior.

Segundo análises da imprensa esportiva internacional, esse formato tende a aumentar a tensão da competição, já que favoritos e seleções surpresa passam a disputar vaga em confrontos diretos. Cada resultado altera imediatamente o chaveamento e define possíveis duelos nas fases seguintes.

Além disso, o novo modelo exige maior controle físico dos elencos. A sequência de partidas em diferentes cidades dos Estados Unidos, México e Canadá aumenta o desafio logístico, especialmente para seleções que avançam com jogos em sedes distantes.

Com isso, o mata-mata transforma a Copa de 2026 em uma competição cada vez mais seletiva. A cada rodada, menos equipes seguem no torneio, e cada partida passa a carregar impacto decisivo no caminho até a final.

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Com informações da Assessoria Portal d24am