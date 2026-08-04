Novo Homem-Aranha já soma US$ 927 milhões e faz história nas bilheterias

Filme conquista a segunda maior estreia da história e coloca Tom Holland em feito inédito no cinema

EUA – Em apenas uma semana nos cinemas, o novo Homem-Aranha: Brand New Day já arrecadou US$ 927 milhões nas bilheterias mundiais e conquistou a segunda maior estreia da história, ficando atrás apenas de Vingadores: Ultimato, que arrecadou US$ 1,223 bilhão em 2019.

Nos Estados Unidos e no Canadá, o longa bateu um novo recorde ao somar US$ 360 milhões no fim de semana de estreia, superando os US$ 357,1 milhões de Vingadores: Ultimato. Com o resultado, Tom Holland entrou para a história como o primeiro ator a participar das quatro maiores estreias do mercado norte-americano.

Em entrevista à revista Empire, Holland afirmou que o filme teve um significado especial por ter participado, pela primeira vez, da sala de roteiristas. “Foi a primeira vez, desde que me tornei o Homem-Aranha, que participei da sala de roteiristas”, disse o ator.

Além de liderar as bilheterias de 2026, Brand New Day reforça o sucesso da franquia e marca o retorno de Tom Holland ao papel de Peter Parker cinco anos após Homem-Aranha: Sem Volta para Casa. O elenco também conta com Zendaya, intérprete de Mary Jane e esposa do ator.

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Por D24