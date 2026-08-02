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Ataque a tiros em restaurante em Idaho, nos EUA, deixa 3 mortos e 7 feridos

Por
redação Amazonia na Rede II
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Ataque a tiros deixa 3 mortos em Idaho, nos EUA — Foto: Reprodução/KMVT via AP

Suspeito foi encontrado morto em área próxima ao restaurante. Polícia ainda investiga identidade e motivação do atirador.

Três pessoas foram mortas e sete feridas em um ataque a tiros em um restaurante em Twin Falls, no interior de Idaho, nos Estados Unidos, neste sábado (1º).

A informação foi confirmada por Josh Palmer, responsável pela comunicação da prefeitura de Twin Falls, à agência de notícias Associated Press.

Segundo Palmer, equipes policiais acionadas encontraram, em uma área próxima ao restaurante, o corpo de quem seria o autor dos disparos. Ele não confirmou se essa vítima está incluída no total de mortos divulgado até o momento.

Como o trabalho de comunicação às famílias das vítimas ainda estava em curso, as autoridades optaram por não revelar nomes, idades ou qualquer outro dado que pudesse identificar os mortos e feridos.

O chefe da polícia local, Matthew Hicks, afirmou em entrevista coletiva realizada mais cedo no sábado que a corporação ainda buscava esclarecer quem seria o atirador e qual teria sido sua motivação.

“Acreditamos que a ameaça à comunidade acabou”, disse Hicks. “Foi uma cena muito caótica.”

Segundo a AP, a polícia informou que várias pessoas foram levadas para o St. Luke’s Magic Valley Medical Center. A porta-voz do hospital, Taylor Marschner, disse em um comunicado que a instituição estava “trabalhando em estreita colaboração com as autoridades policiais e as equipes de emergência enquanto elas lidam com a situação”.

Twin Falls tem cerca de 56 mil habitantes e está localizada a aproximadamente 205 km a sudeste de Boise, capital do estado, e a cerca de 120 km ao norte da fronteira com Nevada.

amazonianarede
Por Redação g1

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