Gata de 31 anos impressiona com idade equivalente a 146 anos humanos

Millie tem uma dieta especial, bebe apenas água mineral e ainda busca reconhecimento pelo Guinness World Records

Reino Unido – Leslie Greenhough, de 71 anos, acredita ser o tutor da gata mais velha do mundo. Segundo ele, Millie tem 31 anos de idade — o equivalente a cerca de 146 anos humanos. Apesar da marca impressionante, o animal ainda não foi reconhecido pelo Guinness World Records porque o tutor não possui documentos que comprovem sua idade.

Segundo Leslie, o segredo da longevidade da gata está em uma rotina de cuidados, alimentação de qualidade e muito carinho. Millie bebe apenas água mineral e tem uma dieta composta por camarão, frango, salmão e atum frescos.

Em entrevista à agência SWNS, Greenhough contou que a gata foi adotada aos três meses de idade por sua esposa, Paula, que morreu em 2020 em decorrência de complicações da Covid-19. Ele afirmou que, antes da morte da companheira, já havia criado um forte vínculo com o animal.

“Acho que Millie sabia que minha esposa não estava bem. Ela passou a ficar cada vez mais próxima de mim”, relatou.

O tutor também contou que, após sofrer ataques de outros gatos da vizinhança, Millie deixou de sair de casa e passou a viver exclusivamente em ambiente doméstico. Descrita como tímida e cautelosa, a gata mantém hábitos tranquilos, alternando cochilos entre o sofá e a cama do tutor e, ocasionalmente, brincando no jardim.

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Por D24AM