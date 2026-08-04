‘Diarreia explosiva’: Surto de parasita deixa duas mortes nos Estados Unidos

Autoridades investigam a origem da contaminação por Cyclospora e orientam cuidados para reduzir o risco de infecção

EUA – Um surto de ciclosporíase, doença intestinal causada pelo parasita Cyclospora, já provocou duas mortes e segue em investigação nos Estados Unidos. As autoridades de saúde apuram a origem da contaminação, mas suspeitam que folhas verdes, como alface, possam estar relacionadas a parte dos casos registrados em diferentes estados.

Os sintomas da doença incluem diarreia intensa e prolongada, cólicas, náusea, fadiga, perda de apetite e perda de peso. Embora possa ser tratada com antibióticos, a infecção pode durar semanas e causar desidratação, principalmente em crianças, idosos e pessoas com baixa imunidade.

Enquanto a origem do surto não é confirmada, especialistas orientam a lavar bem frutas e verduras em água corrente, dar preferência a vegetais inteiros em vez de produtos pré-cortados ou embalados e descartar as folhas externas da alface. Também recomendam evitar o uso de sabão, água sanitária ou outros produtos de limpeza na higienização dos alimentos.

As autoridades ainda alertam que a lavagem reduz, mas não elimina totalmente o risco de contaminação pelo Cyclospora, considerado um parasita resistente. Em alguns casos, cozinhar os alimentos ou retirar a casca de frutas e legumes pode aumentar a proteção contra a infecção.

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Por D24