Nova ponte sobre o rio Autaz Mirim na BR-319 deve ser liberada na segunda

Estrutura no km 24 da rodovia federal deve ser aberta ao tráfego na próxima segunda-feira (27), após testes de carga previstos para esta semana

Amazonas – O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou nesta terça-feira (21) que a nova ponte sobre o rio Autaz Mirim, no km 24 da BR-319, no Amazonas, será liberada para o tráfego na próxima segunda-feira (27). A estrutura substitui a antiga ponte, que desabou em outubro de 2022.

Antes da liberação, a obra passará por testes de carga nesta quinta-feira (23) e sexta-feira (24). Segundo o órgão, a etapa é obrigatória para verificar a segurança da estrutura antes da circulação de veículos.

A nova ponte possui 244,60 metros de extensão e 11 metros de largura. Desde o desabamento da antiga travessia, motoristas utilizavam uma passagem provisória no trecho, o que exigia atenção redobrada e causava transtornos no fluxo da rodovia.

Com a entrega da nova estrutura, a expectativa é melhorar o tráfego de veículos e o transporte de cargas em um dos principais corredores logísticos da região.

Relembre o desabamento

A ponte sobre o rio Autaz Mirim desabou no dia 8 de outubro de 2022, poucas horas após ser interditada por apresentar riscos a motoristas e pedestres. Apesar do incidente, não houve mortos nem feridos.

Em 2023, o Dnit lançou edital para reconstrução da ponte. Durante o período de obras, a travessia passou a ser feita por estrutura improvisada. Em 2025, o local voltou a enfrentar problemas após o rompimento do cabo de uma balsa utilizada na passagem.

Em dezembro do ano passado, o órgão informou que o projeto recebeu reforço na fundação e ampliação da extensão da ponte, para garantir mais segurança e estabilidade do solo.

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Da Redação Portal d24am