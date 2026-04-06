Nova enquete BBB 26 mostra como está a votação agora e quem sai amanhã

Samira Sagr é quem corre mais risco de ser eliminada do BBB 26 na terça (7). A gaúcha acabou emparedada pelo contragolpe de Jordana Morais, que foi indicada pelo líder Juliano Floss. Já Marciele Albuquerque completou a 14ª berlinda como a mais votada da casa após desempate do dançarino.

Segundo a enquete do Notícias da TV, que acumula mais de 50 mil votos até a publicação deste texto, a atendente de bar dispara na rejeição do público. Samira lidera a votação com 64,69%.

Na sequência aparece Jordana, com 31,70% dos votos dos leitores. Enquanto a cunhã-poranga, que acabou de voltar da berlinda contra Juliano e Chaiany Andrade, novamente fica na lanterna, com 3,61%.

O resultado é semelhante na enquete do portal UOL. Dos mais de 17 mil votos, 63,12% miram na saída da aliada de Ana Paula Renault. A advogada também está na segunda posição, com 32,88%, contra 4,00% de Marciele.

As pesquisas do Votalhada –que reúnem votos das enquetes feitas por sites, no X, no Instagram e no YouTube– também indicam a eliminação de Samira na parcial divulgada às 8h desta segunda (6).

A gaúcha acumula 60,81% dos mais de 3,4 milhões de votos. Já Jordana tem 34,41% e Marciele surge com 4,77%.

Parcial votação BBB 26

A enquete do Notícias da TV retrata somente uma tendência de parte de quem assiste ao Big Brother Brasil, mas não tem caráter científico. O resultado oficial do 14º paredão da temporada 2026 é o do Gshow e será conhecido após o discurso de Tadeu Schmidt, na edição de terça-feira.

No site oficial da Globo, o público tem duas possibilidades de voto: o Único, um por CPF, e o da Torcida, que permite os mutirões para os internautas votarem quantas vezes quiserem.

O Voto Único tem peso de 70%, enquanto o da Torcida tem peso de 30%. O resultado é a média ponderada dos dois formatos.

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REDAÇÃO Noticias Da TV