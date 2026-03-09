No Dia Internacional da Mulher, trajetória de Yara Amazônia Lins simboliza avanço feminino no controle externo

Primeira mulher a presidir o TCE-AM e com 50 anos de serviço público, conselheira consolida liderança técnica e institucional em um espaço historicamente ocupado por homens

O Dia Internacional da Mulher, celebrado neste domingo (8), ganha um significado especial no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM). À frente da Corte, a conselheira-presidente Yara Amazônia Lins representa uma mudança concreta em uma estrutura historicamente marcada pela predominância masculina. Mais do que ocupar um cargo de comando, ela construiu uma trajetória de cinco décadas dentro da própria instituição, rompendo barreiras com base em competência e permanência.

Yara Lins ingressou no Tribunal como taquígrafa, em um período em que a presença feminina em cargos técnicos e estratégicos era ainda mais restrita. Ao longo dos anos, percorreu praticamente todos os níveis da estrutura administrativa e técnica da Corte. Exerceu funções administrativas relevantes, aprofundou-se na dinâmica interna do controle externo e assumiu a direção de áreas estratégicas do Tribunal até ser nomeada auditora.

O reconhecimento veio de forma gradual e consistente. Nomeada conselheira, tornou-se a primeira mulher a presidir o TCE-AM. A eleição não teve caráter apenas simbólico. Representou o reconhecimento interno de uma carreira sólida, construída com conhecimento técnico, capacidade de articulação e compreensão profunda do papel institucional do Tribunal.

Reeleição histórica

Reeleita e atualmente em seu terceiro mandato como presidente, Yara Amazônia Lins consolidou um modelo de gestão marcado pela modernização administrativa, fortalecimento do diálogo com jurisdicionados e incentivo à atuação pedagógica do controle externo. Sob sua liderança, o Tribunal ampliou o uso de tecnologia na fiscalização e reforçou a transparência institucional.

No contexto do Dia Internacional da Mulher, sua trajetória reforça uma mensagem prática: espaços de poder precisam ser ocupados por mulheres com preparo e autonomia. O setor público ainda carrega desigualdades estruturais, especialmente em cargos de direção. A presença feminina em postos de comando altera não apenas a composição estatística, mas a cultura institucional.

A história da conselheira demonstra que liderança feminina não é exceção eventual, mas resultado de qualificação e experiência acumulada. Cinquenta anos de serviço público significam convivência com diferentes gestões, transformações políticas e mudanças legislativas. Essa vivência amplia a capacidade de decisão e fortalece a estabilidade institucional.

A atuação de Yara também ultrapassa os limites estaduais. Ao longo dos anos, participou de agendas nacionais e internacionais voltadas ao intercâmbio de boas práticas no controle externo, ampliando o diálogo entre instituições. Recentemente, assumiu a Diretoria de Relações Institucionais da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), em solenidade realizada no auditório do Tribunal de Contas da União, em Brasília — um reconhecimento nacional à sua trajetória.

Controle externo fortalecido

A data de 8 de março não se resume a homenagens formais. É um marco histórico de luta por igualdade de direitos e oportunidades. No ambiente do controle externo, onde decisões impactam diretamente políticas públicas e a aplicação de recursos, a presença feminina em posições estratégicas fortalece a pluralidade de visões e a qualidade institucional.

Ao celebrar o Dia Internacional da Mulher, o TCE-AM destaca não apenas uma presidência feminina, mas uma história construída com consistência.

Em um cenário nacional que ainda debate a ampliação da participação feminina nos espaços de poder, sua trajetória reforça que competência não tem gênero e que a ocupação de cargos estratégicos por mulheres é passo essencial para uma administração pública mais representativa, equilibrada e democrática.

