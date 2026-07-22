Neymar posta fotos em torneio de pôquer após críticas: ‘Vida é uma piada’

Jogador compartilhou imagens após repercussão por ausência na vitória do Santos sobre a Universidad Central pela Sul-Americana

São Paulo – Neymar voltou a movimentar as redes sociais nesta quarta-feira (22) ao publicar fotos de sua participação em um torneio de pôquer, um dia após ser alvo de críticas por comparecer ao evento enquanto o Santos enfrentava a Universidad Central pela Copa Sul-Americana. Na legenda, o camisa 10 ironizou a repercussão: “A vida é uma piada”.

A publicação ocorreu horas depois de o perfil oficial da BSOP Winter (Brazilian Series of Poker) apagar os vídeos que mostravam a presença do atacante no torneio. As imagens haviam sido divulgadas na noite de terça-feira (21), mas foram removidas após a repercussão negativa entre torcedores.

Neymar participou do BSOP Invitational, torneio exclusivo para convidados com buy-in de R$ 25 mil. Apaixonado por pôquer, ele disputou uma das mesas mais comentadas da competição e chegou a vencer uma mão de all-in contra o jogador Rizzo.

Enquanto o atacante estava no evento em São Paulo, o Santos goleou a Universidad Central por 4 a 1, na Venezuela, pelo jogo de ida dos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Sem o camisa 10, o Peixe encaminhou a classificação para a próxima fase.

O clube informou que Neymar foi preservado por seguir um cronograma físico estabelecido após a participação na Copa do Mundo. O atacante se reapresentou ao Santos na última sexta-feira (17), treinou normalmente com o elenco e já havia ficado de fora da partida contra o Botafogo antes de não ser relacionado para o compromisso continental. Na ocasião, o Peixe perdeu de 2 a 1 para os rivais cariocas.

A expectativa da comissão técnica é contar com o jogador no duelo contra a Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro, no próximo sábado. Ainda assim, o Santos não pretende acelerar seu retorno aos gramados. Desde o início da temporada, Neymar disputou 15 dos 36 jogos da equipe e tem contrato com o clube até 31 de dezembro.

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Do R7 Por D24AM