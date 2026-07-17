Camisa de Pelé na final da Copa de 1958 é vendida por R$ 25 milhões em leilão

Peça usada pelo Rei do Futebol aos 17 anos na conquista do primeiro título mundial do Brasil se torna o item de memorabilia mais valioso de sua carreira

EUA – A histórica camisa número 10 vestida por Pelé na final da Copa do Mundo de 1958 foi leiloada pelo valor impressionante de 4,9 milhões de dólares (o equivalente a quase R$ 25 milhões na cotação atual). A informação foi divulgada nesta quinta-feira (16) pela renomada casa de leilões Sotheby’s, consolidando a peça como o item de memorabilia mais valioso de toda a trajetória do Rei do Futebol.

O manto sagrado foi utilizado pelo então jovem de apenas 17 anos na histórica goleada do Brasil por 5 a 2 contra a Suécia, em Estocolmo, partida que consagrou a Seleção Brasileira como campeã do mundo pela primeira vez. De acordo com a Sotheby’s, a disputa pela peça foi acirrada, registrando 10 lances de mais de cinco participantes diferentes.

Com este resultado, a camisa do primeiro título de Pelé alcançou o posto de segunda camisa de futebol mais cara da história a ser arrematada em um leilão. Ela fica atrás apenas do uniforme utilizado por Diego Maradona na Copa do Mundo de 1986, partida em que o craque argentino marcou o célebre gol conhecido como “Mão de Deus” contra a Inglaterra, vendido em 2022 por 9,3 milhões de dólares (cerca de R$ 46 milhões na cotação daquele ano).

Pelé

Pelé, que faleceu em 2022 aos 82 anos, balançou as redes duas vezes naquela final de 1958 e, até hoje, permanece como o jogador mais jovem da história a marcar em uma decisão de Copa do Mundo.

Esta não foi a primeira vez que o manto de 1958 mudou de mãos no mercado de colecionadores. Em 2004, a mesma camisa havia sido leiloada pelo valor de 70.505 libras esterlinas (aproximadamente R$ 300 mil na época). Em pouco mais de duas décadas, a valorização do item acompanhou a consolidação do legado eterno de Pelé no esporte mundial, multiplicando seu valor de mercado de forma extraordinária.

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Por D24