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França leva disputa pelo bronze a sério: ‘Não será um amistoso’

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redação Amazonia na Rede II
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(Foto: Reprodução Instagram @equipedefrance) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/esportes/futebol/franca-leva-disputa-pelo-bronze-a-serio-nao-sera-um-amistoso/

Técnico francês destaca responsabilidade dos jogadores antes do duelo contra a Inglaterra neste sábado (18)

EUA – A França e a Inglaterra disputam neste sábado (18), às 18h (de Brasília), o terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada no Hard Rock Stadium, em Miami, reunindo as seleções eliminadas nas semifinais.

Apesar de valer apenas a medalha de bronze, o confronto tem peso especial para os franceses. Kylian Mbappé pode assumir a artilharia do Mundial. O atacante soma oito gols, mesma marca de Lionel Messi, e ainda está a apenas um gol do argentino na disputa pelo recorde de maior artilheiro da história das Copas do Mundo.

O jogo também marcará a despedida de Didier Deschamps do comando da seleção francesa. Após 14 anos no cargo, o treinador encerrará sua trajetória à frente da equipe, período em que conquistou a Copa do Mundo de 2018 e a Liga das Nações de 2021.

Em entrevista à imprensa francesa, Deschamps afirmou que a equipe encara a disputa com seriedade.

“Ainda há uma partida a ser disputada. Não é um amistoso. Todos os jogadores devem assumir essa responsabilidade pelo que essa camisa representa e por todos que nos apoiam.”

A Inglaterra, por sua vez, busca encerrar a campanha com um lugar no pódio após ser derrotada pela Argentina na semifinal.

amazonianarede
Por D24

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