Copa do Mundo: veja quanto Espanha e Argentina faturaram pela final

O prêmio faz parte das bonificações da Fifa, que contempla as seleções pelo quão longe elas chegaram no Mundial

EUA – Além da taça e das medalhas de ouro, a Espanha garantiu um prêmio de US$ 50 milhões (cerca de R$ 255 milhões) por vencer a Copa do Mundo. A seleção espanhola conquistou sua segunda estrela na camisa neste domingo (19), ao derrotar a Argentina por 1 a 0, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Embora não tenham comemorado o título, os vice-campeões também levarão um prêmio milionário para casa. Os argentinos devem receber US$ 33 milhões (R$ 168 milhões) pelo segundo lugar.

O prêmio faz parte das bonificações da Fifa, que contempla as seleções pelo quão longe elas chegaram no Mundial. A Inglaterra, terceira colocada, embolsou US$ 29 milhões após derrotar a França, que ficou com US$ 27 milhões.

Noruega, Bélgica, Marrocos e Suíça, que deixaram o campeonato nas quartas de final, garantiram US$ 20,5 milhões. Já o Brasil faturou US$ 16,5 milhões pela eliminação nas oitavas de final, assim como México, Colômbia, EUA, Portugal, Canadá, Egito e Paraguai.

Por fim, as seleções que saíram nos 16 avos embolsaram US$ 12,5 milhões, enquanto as que não passaram da fase de grupos ficaram com US$ 10,5 milhões.

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Do R7 Portal d24am