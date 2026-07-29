Neymar nega crise no Santos e diz que não voltará à Seleção Brasileira

Atacante afirma que rumores sobre desentendimentos no elenco são falsos e declara que seu ciclo com a camisa da seleção chegou ao fim
São Paulo – Neymar voltou a atuar pelo Santos na vitória por 4 a 2 sobre a Universidad Central, da Venezuela, na última terça-feira (28), na Vila Belmiro, pela Copa Sul-Americana. O atacante entrou apenas no segundo tempo, conforme planejamento da comissão técnica.
Após a partida, o camisa 10 negou rumores de desentendimentos no elenco após o empate com a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro. Segundo ele, houve apenas uma cobrança normal entre os jogadores.
“Não aconteceu nada. Inventaram uma mentira. Nossa cobrança é com todos. Isso faz parte do futebol”, afirmou.
Neymar também explicou que cobrou mais atenção da equipe após o empate, mas destacou que a conversa foi natural e contou com a participação de outros líderes do elenco, como Lucas Veríssimo e Gabigol.
Questionado sobre o futuro na Seleção Brasileira após a eliminação na Copa do Mundo, o atacante afirmou que não pretende voltar a vestir a camisa da equipe nacional.
“Meu momento na seleção já foi. Fiz história, fui muito feliz, dei meu sangue e minha vida pela amarelinha, mas agora não quero mais”, declarou.
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Por D24 Portal d24am