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Neymar nega crise no Santos e diz que não voltará à Seleção Brasileira

Por
redação Amazonia na Rede II
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(Foto: Reprodução Instagram @neymarjr) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/esportes/futebol/neymar-nega-crise-no-santos-e-diz-que-nao-voltara-a-selecao-brasileira/

Atacante afirma que rumores sobre desentendimentos no elenco são falsos e declara que seu ciclo com a camisa da seleção chegou ao fim

São Paulo – Neymar voltou a atuar pelo Santos na vitória por 4 a 2 sobre a Universidad Central, da Venezuela, na última terça-feira (28), na Vila Belmiro, pela Copa Sul-Americana. O atacante entrou apenas no segundo tempo, conforme planejamento da comissão técnica.

Após a partida, o camisa 10 negou rumores de desentendimentos no elenco após o empate com a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro. Segundo ele, houve apenas uma cobrança normal entre os jogadores.

“Não aconteceu nada. Inventaram uma mentira. Nossa cobrança é com todos. Isso faz parte do futebol”, afirmou.

Neymar também explicou que cobrou mais atenção da equipe após o empate, mas destacou que a conversa foi natural e contou com a participação de outros líderes do elenco, como Lucas Veríssimo e Gabigol.

Questionado sobre o futuro na Seleção Brasileira após a eliminação na Copa do Mundo, o atacante afirmou que não pretende voltar a vestir a camisa da equipe nacional.

“Meu momento na seleção já foi. Fiz história, fui muito feliz, dei meu sangue e minha vida pela amarelinha, mas agora não quero mais”, declarou.

amazonianarede
Por D24 Portal d24am

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