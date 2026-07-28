Vozinha valoriza 900% após a Copa e acerta com o Colo-Colo

Com a valorização, Vozinha passou a ser o quarto goleiro com mais de 40 anos mais valioso do mundo

Chile – Destaque da seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026, o goleiro Vozinha encerrou o torneio com uma valorização de 900% no mercado e um novo clube. Aos 40 anos, o arqueiro iniciou a competição sem equipe, após deixar o Chaves, de Portugal, e avaliado em € 50 mil.

Segundo o Transfermarkt, seu valor de mercado subiu para € 500 mil (cerca de R$ 2,9 milhões), o maior crescimento percentual entre todos os jogadores da Copa. Com a valorização, Vozinha passou a ser o quarto goleiro com mais de 40 anos mais valioso do mundo.

Após o Mundial, o cabo-verdiano assinou contrato de 18 meses com o Colo-Colo, do Chile. De acordo com a Rádio ADN, o goleiro receberá salário de 47 milhões de pesos chilenos por mês, cerca de R$ 250 mil.

Além da valorização financeira, Vozinha ganhou projeção internacional com as atuações na Copa. O goleiro conquistou mais de 29 milhões de novos seguidores nas redes sociais durante o torneio.

Ao longo da carreira, Vozinha defendeu Zimbru Chișinău, Gil Vicente, AEL Limassol, AS Trenčín, Chaves e agora o Colo-Colo. Pela seleção de Cabo Verde, soma 90 partidas e é o segundo jogador que mais atuou pelo país.

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Por D24 Portal d24am