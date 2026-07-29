Endrick pode deixar o Real Madrid por empréstimo no início da temporada

Falta de espaço no elenco pode levar o atacante brasileiro a buscar mais minutagem em outro clube

Espanha – O Real Madrid avalia emprestar o atacante Endrick para a próxima temporada. A medida faz parte do planejamento do técnico José Mourinho, que pretende dar mais minutos a jovens jogadores diante da forte concorrência no setor ofensivo.

Segundo o jornal espanhol Marca, o clube também estuda empréstimos para outros atletas promissores e só pretende contratar novos reforços após negociar jogadores do elenco. O volante Rodri, do Manchester City, é um dos principais alvos da diretoria.

A situação de Endrick é agravada pela permanência de Gonzalo García, que ganhou a confiança de Mourinho. O treinador considera o espanhol o substituto ideal de Kylian Mbappé por suas características de centroavante.

Outro jovem que pode deixar o clube por empréstimo é o argentino Franco Mastantuono. Apesar de agradar à comissão técnica, a diretoria entende que ele precisa atuar com frequência para acelerar seu desenvolvimento.

Além de abrir espaço no elenco, o Real Madrid busca equilibrar as finanças após investir cerca de 210 milhões de euros em reforços e pretende arrecadar recursos para viabilizar novas contratações.

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Por D24