Neymar sobe para o 9º lugar entre os maiores artilheiros do Santos

Atacante balançou as redes duas vezes diante da Chapecoense e alcançou marca histórica

São Paulo – O Santos empatou em 2 a 2 com a Chapecoense no último sábado (25), na Vila Belmiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marcou o retorno de Neymar ao clube após mais de dois meses afastado.

O atacante voltou a atuar depois de disputar a Copa do Mundo pela Seleção Brasileira e cumprir duas semanas de férias. Sua última partida pelo Peixe havia sido em 17 de maio, na derrota por 3 a 0 para o Coritiba.

Neymar foi o destaque da equipe ao marcar os dois gols do Santos. O primeiro saiu aos 35 minutos do primeiro tempo, após tabela com Barreal. Na comemoração, o camisa 10 fez um gesto simulando a distribuição de cartas de baralho, em referência às críticas recebidas após participar de uma partida de pôquer durante a Copa Sul-Americana.

O segundo gol foi marcado aos 43 minutos da etapa final, quando o atacante aproveitou a saída do goleiro e finalizou por cobertura.

Com os dois gols, Neymar chegou a 158 pelo Santos e assumiu a nona posição entre os maiores artilheiros da história do clube, superando Pagão. O camisa 10 soma 276 partidas, 71 assistências e oito gols em 16 jogos na atual temporada.

Confira o ranking:

1º – Pelé – 1091 gols

2º – Pepe – 405 gols

3º – Coutinho – 368 gols

4º – Toninho Guerreiro – 279 gols

5º – Feitiço – 215 gols

6º – Dorval – 194 gols

7º – Edu – 185 gols

8º – Araken Patusca – 184 gols

9º – Neymar – 158 gols

10º – Pagão – 157 gols

amazonianarede

Por D24