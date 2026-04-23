Namorada de MC Ryan, que já foi agredida, comemora possível soltura

Influenciadora Giovanna Roque publicou mensagens nas redes sociais enquanto investigação segue em andamento

São Paulo – A influenciadora Giovanna Roque comemorou nesta quinta-feira (23) a soltura de MC Ryan SP, após decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que revogou a prisão temporária do artista. A manifestação aconteceu por meio das redes sociais. Após a decisão do STF, a PF pediu a prisão preventiva do cantor.

Em uma publicação, Giovanna escreveu: “Meu coração está transbordando de alegria e gratidão”. Em seguida, afirmou que viveu dias de oração até a decisão judicial.

“Nem sempre foi fácil, nem sempre entendi os caminhos, mas hoje eu reconheço: foi a mão de Deus em cada detalhe”, declarou.

Prisão de MC Ryan SP

MC Ryan SP havia sido preso no último dia 15, suspeito de integrar um grupo investigado por movimentar mais de R$ 1,6 bilhão por meio de apostas ilegais, rifas clandestinas, empresas de fachada e operações financeiras no exterior.

Apesar da revogação da prisão temporária, a Polícia Federal solicitou a conversão da medida em prisão preventiva. Segundo os investigadores, existem riscos de continuidade das atividades apuradas e possível interferência nas investigações.

O pedido também inclui outros investigados, entre eles MC Poze do Rodo e Raphael Sousa Oliveira.

Caso de agressão em 2024

Em 2024, Giovanna Roque relatou ter sido agredida durante um desentendimento com o cantor, após a circulação de vídeos que mostravam violência física. Na época, a influenciadora comentou o episódio nas redes sociais.

Mesmo com o histórico, a publicação desta quinta mostra apoio ao artista em meio ao andamento do processo judicial.

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Da Redação Portal d24am