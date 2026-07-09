MP pede R$ 120 milhões de Virginia por publicidade de apostas em jogo da Copa

A investigação teve início após o recebimento de denúncias de consumidores que relataram retenção de valores

Distrito Federal – O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) entrou com uma ação civil pública contra a plataforma de apostas Blaze e a influenciadora Virginia Fonseca, pedindo uma indenização de R$ 120 milhões por supostas práticas publicitárias consideradas abusivas.

De acordo com o órgão, Virginia divulgou conteúdos incentivando apostas na Blaze durante a Copa do Mundo de 2026, incluindo uma publicação relacionada ao jogo de Cabo Verde. O MP alega que a publicidade não deixava claro seu caráter comercial, o que poderia induzir seguidores ao erro.

A ação aponta ainda que a influenciadora teria apresentado uma aposta como se fosse uma recomendação espontânea. Também foi citado a existência de remuneração vinculada às perdas dos apostadores captados,

Segundo o MPDFT, a investigação teve início após o recebimento de denúncias de consumidores que relataram retenção de valores, bloqueio de contas e dificuldades para sacar recursos depositados na plataforma.

A ação também afirma que a plataforma utilizou estratégias para atrair consumidores com promessas de ganhos e que recebeu milhares de reclamações envolvendo dificuldades para saques, bloqueio de contas e outros problemas.

Além da indenização, o Ministério Público solicita que a Justiça determine a suspensão das campanhas publicitárias consideradas irregulares e impeça novas ações de divulgação que, segundo o órgão, desrespeitam as normas de proteção ao consumidor e a regulamentação das apostas esportivas.

A ação será analisada pela Justiça, e os envolvidos ainda poderão apresentar defesa.

O que diz a Blaze

“A Foggo Entertainment Ltda, detentora da marca e Operação Blaze no Brasil, esclarece que, até o presente momento, não foi formalmente intimada a respeito do referido procedimento do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT). A Foggo se mantém comprometida com a transparência e conformidade com a legislação e as regulamentações em vigor no país. Nossas operações e parcerias são sempre pautadas pelas melhores práticas de mercado, com foco absoluto na segurança de nossos usuários, seguindo princípios legais e normas aplicáveis, assim como com base nas diretrizes de Jogo Responsável. Assim que formalmente notificada, a Foggo prestará todos os esclarecimentos necessários às autoridades competentes e a quem mais se fizer necessário.”

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Por D24 Portal d24am