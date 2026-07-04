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Grávida, Sabrina Sato vira meme com nomes que daria a bebê se fosse menina

Por
redação Amazonia na Rede II
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(Foto: Reprodução Instagram) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/plus/famosos/gravida-sabrina-sato-vira-meme-com-nomes-que-daria-a-bebe-se-fosse-menina/

Recentemente, Sabrina e Nicolas anunciaram que estão à espera de um menino. A apresentadora também é mãe de Zoe

São Paulo – A Sabrina Sato movimentou as redes sociais neste sábado (4) ao contar quais seriam os nomes escolhidos para o bebê caso estivesse esperando uma menina com o ator Nicolas Prattes.

Durante uma interação com seguidores, a apresentadora revelou que as opções eram Nirvana, Mina, Graça e Musa. As escolhas rapidamente repercutiram na internet, com internautas fazendo brincadeiras e comentando os nomes.

Recentemente, Sabrina e Nicolas anunciaram que estão à espera de um menino. A apresentadora também é mãe de Zoe, fruto de seu antigo relacionamento com Duda Nagle.

amazonianarede
Por D24 Portal d24am

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