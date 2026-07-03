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Filho de Isabel Veloso levará alianças no casamento do pai com fonoaudióloga

Por
redação Amazonia na Rede II
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(Foto: Reprodução) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/plus/famosos/filho-de-isabel-veloso-levara-aliancas-no-casamento-do-pai-com-fonoaudiologa/

Lucas Borbas assumiu o namoro com Diulia Loregian em abril deste ano, cerca de três meses após Isabel Veloso ter morrido

São Paulo – Após anunciar o casamento a fonoaudióloga Diulia Loregian, Lucas Borbas contou nesta sexta-feira (3) que o filho com Isabel Veloso é quem vai levar as alianças ao casal no altar. O casamento de Lucas gerou críticas nas redes sociais pelo fato de ter sido anunciado seis meses após a morte da influenciadora Isabel.

A revalação de que o filho vai levar as alianças aconteceu por meio das redes sociais de Lucas. Ele também contou que o casamento não serána igreja, mas sim em um local na natureza de forma intimista.

Lucas Borbas assumiu o namoro com Diulia Loregian em abril deste ano, cerca de três meses após Isabel Veloso ter morrido, em janeiro.

A influenciadora de 19 anos lutava contra um quadro de câncer terminal há anos. Ela descobriu possuir um linfoma de Hodgkin em outubro de 2021, aos 15 anos, e havia passado por momentos de melhora e piora do quadro desde então, compartilhando a batalha contra a doença nas redes sociais.

amazonianarede
Por D24 Portal d24am

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