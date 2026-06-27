Morre Figueira Júnior, dublador de ‘Futurama’ e ‘Dragon Ball’, aos 60 anos

A informação da morte foi confirmada e compartilhada nas redes sociais por sua colega de profissão

São Paulo – O universo da dublagem brasileira está em luto. Faleceu neste sábado (27), aos 60 anos, o dublador Figueira Júnior. A informação da morte foi confirmada e compartilhada nas redes sociais por sua colega de profissão, Tânia Gaidarji. A causa do falecimento não foi revelada.

Com uma carreira sólida e marcante, Figueira Júnior foi o responsável por dar voz a personagens icônicos que acompanharam gerações, como o protagonista Fry, da animação “Futurama”, e o Androide 17, no aclamado anime “Dragon Ball”.

A Associação Brasileira de Dubladores (DUBLAR) e o movimento Dublagem Viva publicaram uma nota conjunta de pesar no Instagram, lamentando profundamente a perda do profissional:

“Lamentamos profundamente a perda do colega, amigo e associado Figueira Jr. Com personagens que marcaram a vida de muitas pessoas, Figueira agora estará eternizado através de sua voz em diversas obras como Futurama e Dragon Ball. Desejamos luz em sua passagem e muita força para a família, em especial ao seu tão querido sobrinho Daniel Figueira.”

Além de seu marcante trabalho em desenhos animados e animes, o talento de Figueira Júnior também pôde ser ouvido em grandes produções do cinema mundial, incluindo vozes em clássicos como “Matrix”, “Um Sonho de Liberdade” e na comédia “American Pie”.

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Por D24