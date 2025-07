Motociclistas retiram placas para fugir de multas e têm veículos apreendidos em Manaus

Operação do Detran-AM removeu 30 motos sem placa e aplicou quase 600 multas em três dias na capital.

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) realizou, entre sexta-feira (18) e domingo (20), uma operação de fiscalização nas zonas Norte, Leste, Centro-Sul, Centro-Oeste e Oeste de Manaus. Durante a ação, 30 motocicletas foram removidas por circularem sem placa de identificação.

Segundo o órgão, os condutores retiraram as placas de forma intencional para tentar escapar de responsabilidades civis, administrativas e criminais, já que muitos dos veículos estavam em situação irregular.

Além das remoções, a operação contabilizou 596 autuações e 21 casos de alcoolemia. Na madrugada de domingo, um motorista foi preso em flagrante por embriaguez ao volante, resistência e desacato à autoridade. O caso aconteceu na rua Delphos, no bairro Nova Cidade, zona Norte da capital. O condutor foi levado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Entre as infrações mais comuns registradas estão: pilotar sem capacete, transportar passageiro sem capacete, conduzir veículo sem equipamentos obrigatórios, fazer retorno sobre a calçada, dirigir sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), usar calçado impróprio, se recusar a fazer o teste do bafômetro e permitir que pessoas sem CNH conduzam veículos.

As ações fazem parte das fiscalizações de rotina do Detran-AM para coibir irregularidades e reforçar a segurança no trânsito da capital.

Por g1 AM — Manaus