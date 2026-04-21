Morre Ricardo de Pascual, intérprete do Sr. Furtado em ‘Chaves’, aos 85 anos

Ator mexicano também participou de ‘Chapolin’, ‘Chespirito’ e novelas de sucesso

México -Morreu nesta terça-feira (21), aos 85 anos, o ator mexicano Ricardo de Pascual, conhecido no Brasil por interpretar o Sr. Furtado no seriado Chaves. A informação foi confirmada pela Associação Nacional de Atores do México (ANDA).

A causa oficial da morte não foi divulgada. Segundo veículos mexicanos, o artista enfrentava problemas de saúde relacionados a uma doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). Em entrevistas recentes, ele afirmou que a condição teria sido causada por anos de tabagismo.

Em nota publicada nas redes sociais, a ANDA lamentou a perda do ator e prestou solidariedade à família, amigos e colegas de profissão.

Personagem marcante em ‘Chaves’

Ricardo de Pascual ficou eternizado entre os fãs de Chaves ao viver o Sr. Furtado, personagem lembrado por episódios em que objetos desapareciam na vila e as suspeitas recaíam injustamente sobre o protagonista.

Além de Chaves, o ator também trabalhou em outras produções de Roberto Gómez Bolaños, como Chespirito e Chapolin Colorado.

Carreira na TV mexicana

No México, Ricardo de Pascual também construiu trajetória em novelas conhecidas internacionalmente, entre elas El Privilegio de Amar (O Privilégio de Amar) e Camaleones.

A morte do artista gerou comoção entre fãs de clássicos da televisão mexicana em diversos países, incluindo o Brasil.

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Da Redação Portal d24am