Mistério ainda ronda a morte da atriz Naya Rivera

Segundo a polícia, Naya Rivera salvou o filho, mas não conseguiu voltar ao barco por ter ficado sem forças ao lutar para salvar a vida do filho.

Em coletiva concedida na última segunda-feira (13) no condado de Ventura, no estado norte-americano da Califórnia, o departamento de polícia local disse crer na possibilidade de Naya Rivera ter morrido afogada.

A artista teria conseguido salvar o filho Josey, de quatro anos, mas ficou sem forças para conseguir retornar para a embarcação. Para a polícia, o menino revelou que viu a mãe sumir debaixo d’água.

“Foi durante esse período que o garoto descreveu que a mãe o ajudou. Ele disse aos investigadores que olhou para trás [ao subir no barco] e a viu desaparecer na água. Acreditamos que ela reuniu energia suficiente para colocar seu filho de volta no barco, mas não conseguiu se salvar”, disse o xerife.

O Departamento de Policia de Ventura disse hoje, na coletiva em que anunciou a morte de Naya Rivera, que acredita que a atriz conseguiu socorrer o filho, mas não teve força suficiente para se salvar e acabou morrendo afogada.

Ainda de acordo com os departamento de polícia, a correnteza do lago em que Naya desapareceu estava forte na data do incidente. Além disso, o xerife local revelou que o barco alugado pela atriz não estava ancorado quando ela mergulhou na água com o filho.

Depois de encontrar o corpo de Naya, as autoridades locais trabalham com a hipótese de afogamento. Josey está com o pai Ryan Dorsey, ex-marido da atriz, o menino foi encontrado no barco dormindo.

amazonianarede

msn polícia