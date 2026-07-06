Manaus registra 191 atendimentos por acidentes de trânsito no fim de semana; motos lideram ocorrências

Acidentes com motocicletas responderam pela maior parte dos casos, com 139 atendimentos, o equivalente a cerca de 73% do total.

Manaus registrou 191 atendimentos hospitalares relacionados a acidentes de trânsito e outras ocorrências entre sábado (4) e domingo (5), segundo dados dos Sistemas de Gestão Hospitalares da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM). Os acidentes com motocicletas responderam pela maior parte dos casos, com 139 atendimentos, o equivalente a cerca de 73% do total.

No sábado, foram registrados 79 atendimentos. Já no domingo, o número subiu para 112.

Os acidentes com motocicletas lideraram as ocorrências nos dois dias, com 56 casos no sábado e 83 no domingo. Os acidentes envolvendo carros somaram 15 atendimentos, sendo seis no sábado e nove no domingo.

Também foram registrados quatro atropelamentos, dois em cada dia. Outras 33 pessoas deram entrada nas unidades de saúde por ocorrências classificadas como “outros motivos”.

O maior movimento nas unidades hospitalares ocorreu às 16h de sábado, quando foram registrados nove atendimentos. No domingo, o pico foi às 22h, com 13 pacientes atendidos em uma única hora.

O Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo concentrou o maior número de atendimentos durante o fim de semana, com 79 entradas. Em seguida aparecem o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, com 38 pacientes, e o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, com 38 atendimentos.

Os demais casos foram distribuídos entre Serviços de Pronto Atendimento (SPAs), Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e outras unidades da rede estadual.

Mortes no trânsito

Além dos atendimentos hospitalares, o Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) registrou oito mortes relacionadas a acidentes de trânsito entre sábado (4) e esta segunda-feira (6). Seis das vítimas morreram em Manaus, uma em Iranduba e outra em Manacapuru.

Em Manaus, foram registradas seis mortes. Entre elas, a de um motociclista que morreu após perder o controle da moto na Avenida Coronel Teixeira, na Ponta Negra; a de uma criança de oito anos, vítima de uma colisão na Avenida Cosme Ferreira, no Coroado; e a de um motociclista que morreu depois de ser atingido por um carro na Avenida Max Teixeira, na Cidade Nova.

Também morreram um adolescente de 17 anos, vítima de um acidente na Avenida Cristã, no Novo Israel; um homem que não resistiu aos ferimentos sofridos em uma queda de motocicleta ocorrida no fim de junho, na Avenida Autaz Mirim; e outro homem, ainda não identificado, vítima de um acidente na Avenida Lourenço da Silva Braga, no Centro.

Os demais registros foram de um homem ainda não identificado, morto em um acidente na rodovia AM-070, em Iranduba, e de um jovem de 23 anos que morreu após um acidente de trânsito em Manacapuru. Segundo o Ciops, ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

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Por Lucas Macedo, g1 AM — Manaus