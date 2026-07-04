Tomate cai quase 40%, mas batata e feijão puxam alta da cesta básica que chega a R$ 293,98 em julho em Manaus

Diferença entre supermercados chegou a R$ 69,54, com valores variando de R$ 261,64 a R$ 331,18.

A cesta básica em Manaus ficou 4,52% mais cara em julho, segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira (3) pelo Procon Manaus. O levantamento mostra que o preço médio passou de R$ 281,46 em junho para R$ 293,98 neste mês.

A pesquisa foi feita no dia 2 de julho em dez supermercados de diferentes zonas da capital. Foram analisados 39 itens da cesta básica, definidos pelo Decreto Federal nº 11.936/2024.

Entre os produtos, o tomate apresentou queda de 39,58% em relação a junho. O quilo variou entre R$ 8,99 e R$ 15,99. Já a batata portuguesa subiu 32,36% e o feijão carioca, 26,12%. A batata foi encontrada entre R$ 6,15 e R$ 9,99 o quilo. O feijão variou de R$ 7,29 a R$ 10,49.

O menor preço foi encontrado em um supermercado no bairro Cidade Nova: R$ 261,64. O maior valor foi registrado em outro supermercado, no bairro Flores: R$ 331,18. A diferença entre os dois chegou a R$ 69,54.

Segundo a presidente do Procon Manaus, Onilda Abreu, o acompanhamento mensal ajuda a identificar os produtos que mais pesam no orçamento das famílias. “Esse acompanhamento fortalece o acesso da população a informações confiáveis e incentiva hábitos de consumo mais conscientes”, disse.

O Procon Manaus lembra que os preços refletem o dia da pesquisa e podem mudar por causa de promoções ou da disponibilidade dos produtos. A recomendação é que o consumidor compare valores antes de comprar e use os dados como referência para economizar.

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Por g1 AM